Gigantinho Futsal sub-13 e sub-15 começa nesta segunda-feira

Terão início na segunda-feira (6) os jogos das categorias sub-13 e sub-15 do Gigantinho Futsal, torneio de base organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes.

As partidas serão disputadas às segundas, terças e quartas-feiras nos ginásios do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico) e Praça de Esportes Sebastião Barrera (Nova Americana).

Nas duas categorias, são 12 clubes divididos em quatro grupos com três equipes cada, que se enfrentam entre si dentro da própria chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as quartas de finais.

Categoria sub-13

Grupo A: Camisa 10, Projeto Praia e São Caetano

Grupo B: Na Cara do Gol, Bola Na Rede e Estrela Azul

Grupo C: Morada do Sol, Dínamo e Aesca

Grupo D: Sporting ZNC, Vasco e Instituto Jr Dias

Categoria sub-15

Grupo A: Vila Bela, Projeto Praia e São Caetano

Grupo B: Na Cara do Gol, Bola Na Rede e Estrela Azul

Grupo C: Morada do Sol, Dínamo e Aesca

Grupo D: Sporting ZNC, Vasco e Instituto Jr Dias

“Vamos iniciar mais duas categorias de base do futsal, que em sua primeira edição já está sendo um sucesso. Tenho certeza de que teremos um Gigantinho brilhante e de muita disputa dentro de quadra. Desejo boa sorte e sucesso a todos os participantes”, diz o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

Confira os jogos que abrem as categorias

Segunda-feira (6)

Centro Cívico

18h45 – Camisa 10 A x Projeto Praia (sub-13)

19h25 – Vila Bela x Projeto Praia (sub-15)

20h05 – Na Cara do Gol x Bola na Rede (sub-13)

20h45 – Na Cara do Gol x Bola na Rede (sub-15)

Nova Americana

18h45 – Morada do Sol x Dínamo (sub-13)

19h25 – Morada do Sol x Dínamo (sub-15)

20h05 – Sporting ZNC x Vasco (sub-13)

20h45 – Sporting ZNC x Vasco (sub-15)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP