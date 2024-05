Um homem foi preso vendendo maconha colombiana

e outras variações desta droga em Americana esta semana. O caso foi atendido pela Guarda Municipal de Americana (Gama) que prendeu o homem acusado de tráfico com 75 porções de drogas no bairro São Benedito. A abordagem aconteceu na tarde desta quinta-feira (16).

O suspeito inicialmente foi visto sentado em um sofá abandonado na Rua Antônio Fugolin.

Segundo relato dos GMs, o homem se assustou com a aproximação dos agentes e colocou algo na boca. A equipe agiu rapidamente e descobriu que havia cinco pedras de crack na boca do suspeito e R$ 30 no bolso da bermuda.

Os agentes solicitaram o apoio do Canil da Guarda. Com o procedimento de faro, a cadela Hanna indicou a presença de entorpecentes escondidos em um buraco embaixo do sofá.

No total, havia duas porções de maconha colombiana, duas de maconha, 29 de cocaína e 37 de crack.

