Na quarta-feira 15, o diretório do Partido Novo anunciou os pré-candidatos a vereador (a) de Nova Odessa e a pré-candidata a Prefeita Juçara Rosolen.

Na ocasião estiveram presentes centenas de pessoas, dentre eles os pré-candidatos e apoiadores deste movimento, além da presença do presidente estadual do NOVO, Ricardo Alves, também do presidente Municipal, Cícero Praxedes, membros da diretoria executiva e autoridades do NOVO.

Até o momento a única mulher que anunciou sua pré-candidatura para o executivo foi a Juçara, apontando então ser uma terceira via na política de Nova Odessa.

JUÇARA ROSOLEN – Mãe, Cristã, Proprietária do Grupo Aposerv, Empreendedora, Escritora, Palestrante, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa, a ACINO, Vice Presidente do Lions Clube de Nova Odessa, Membro do Conselho Deliberativo da ACIA, Associação Comercial e Industrial de Americana. Essas são as diversas denominações de Juçara Aparecida Rosolen dos Santos, ou para os mais próximos, apenas “Juçara Rosolen”, que nos conta um pouco de sua trajetória de vida

A história dela se inicia em 1967, quando nasceu na cidade de Americana, filha de pais

rabalhadores e humildes, que se esforçaram para dar um bom estudo e educacao a ela.

Com muita dedicação, Juçara se formou em Pedagogia pela UNISAL, em seguida conquistou sua graduação em Letras, nas faculdades Integradas Maria Imaculada, em Mogi Guaçu, tendo inclusive lecionando por vários anos em escolas de Americana e Nova Odessa.

A partir de uma experiência dentro de um escritório de Advocacia, seu nteresse pela justiça e o direito, despertou em seu coração e foi então, que Juçara adquiriu mais um título para si Bacharel em Direito, graduação finalizada no ano de 2005 na UNIP.

Foi então que, após alguns desafios pessoais, no ano de 2009, fundou sua própria empresa, o Grupo APOSERV, hoje com 15 anos. Por muitas vezes passou madrugadas nas filas do INSS para lutar pelos direitos dos clientes do escritório e desde então procurou se especializar na obtenção de benefícios previdenciários administrativos e em 2015 concluiu sua pós-graduação e MBA em Direito Previdenciário.

O fato de Juçara estar sempre envolvida em ações sociais, especialmente na cidade de

Nova Odessa, despertou nela um sentimento de querer fazer o melhor para a cidade, em retribuição a todo acolhimento que recebeu ao longo dos anos. Esse desejo fez com que ela pensasse em outras maneiras de colaborar ainda mais com a comunidade, por isso, decidiu concorrer a um cargo como vereadora em 2020, um ano desafiador devido à pandemia do COVID-19 Logo após as eleições,em 2021 a empresária se candidatou Presidência da ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), conquistando a posição de Primeira Mulher presidente da ACINO, função a qual exerce até hoje, tendo sido reeleita no biênio 2023/2025 Também em 2021, foi convidada pelo atual Prefeito Claudio Schooder, o Leitinho, a assumir uma posicão importante no município: a presidência do Fundo Social de Solidariedade. Também em meio à turbulência causada pela Pandemia, realizou inúmeras ações beneficentes em prol das famílias em situações precárias, todas contando sempre com o apoio da Prefeitura Municipal, voluntários, população e iniciativa privada. Mas por conta de questões empresariais e pessoais, acabou abrindo mão da função que exercia no Fundo Social. Na associação comercial, onde Juçara continua atuando até hoje, seu maior desafio foi ter que enfrentar, junto aos empresários, um momento de recuperação da economia, pós pandemia e

fazer com que as pessoas entendessem qual o real motivo de se associar. Além disso, tem procurado sempre valorizar a presença feminina frente aos negócios através de conhecimento e networking, contando com a ajuda do CMECNO (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura

de Nova Odessa).

Diante de tantas atividades simultâneas, em 2019, Juçara recebeu o reconhecimento de

Empresária do Ano da Revista Top of Mind e em 2022, recebeu da Câmara Municipal a

homenagem “Mulher Destaque” na Câmara Municipal, juntamente com outras grandes mulheres de Nova Odessa.

Em março de 2023, Juçara lançou uma autobiografia denominada “Acreditar: É A Semente Para Frutificar”, obra na qual ela compartilha detalhadamente sua trajetória pessoal e profissional, além de reforçar a luta pelas mulheres, levando incentivos para que essas não desistam de si e de seus negócios. No mesmo ano, Juçara também recebeu uma grande conquista e honraria: o título de Cidadā Nova Odessense, concedido pela Câmara Municipal de Nova Odessa. Quando questionada por nós, qual o próximo caminho a seguir, Juçara responde: O nosso futuro, pertence a alguém maior do que nós, que é Deus. E Ele me mostrou desde sempre que o melhor caminho que eu deveria seguir era o da verdade e honestidade. Sei que vim ao mundo com um grande propósito: fazer a diferença na vida das pessoas e da cidade onde vivo e esse desejo, garanto a vocês que ninguém tira do meu coração.

