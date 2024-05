Americana vai renovar casa de apoio em Barretos

Barretos- A Prefeitura de Americana lançou novo edital de licitação

publicado nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial do Município, para a contratação de serviço de hospedagem aos pacientes usuários do transporte social em tratamento de câncer no Hospital do Amor, em Barretos. O objetivo da licitação é dar continuidade ao serviço, já oferecido pela Prefeitura, em razão do prazo final de contrato.

Há pacientes em tratamento oncológico e acompanhantes que precisam pernoitar em Barretos, em razão de atendimentos previstos para mais de um dia no hospital, como no caso de uma sessão de radioterapia e uma consulta com oncologista em datas consecutivas, por exemplo. Os agendamentos são feitos previamente pela Secretaria de Saúde.

“Estamos empenhados em manter a oferta de acomodação aos pacientes e acompanhantes, garantindo sempre o melhor conforto e qualidade no serviço de hospedagem. É uma necessidade que sempre terá a nossa atenção e cuidado”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O serviço contratado, a ser ofertado por meio de diárias, deverá incluir café da manhã, acomodações em quartos climatizados e banheiros individuais.

“O município vai continuar ofertando as acomodações aos pacientes e seus acompanhantes, de forma a garantir a eles o melhor conforto possível durante o tratamento”, informou a coordenadora do setor de transporte social da Secretaria de Saúde, Claudia Borges.

