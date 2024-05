Regina Duarte fora do tributo a Manoel Carlos; filha comenta

Gabriela Duarte comenta o fato da mãe, Regina Duarte,

ter ficado de fora do tributo ao autor Manoel Carlos, famoso por novelas com as Helenas. Ela comentou o fato de a mãe não ter sido convidada para o Tributo que foi ar na sexta na TV Globo:

“A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou a sua dramaturgia a se tornar imbatível no país e uma das melhores do planeta. O ativismo ideológico de Regina Duarte, ainda que gravemente equivocado, não é mais importante que sua contribuição a televisão.

Desconsidera-la não fará sumir a Helena de “História de Amor”, a Helena de “Por Amor” e a Helena de “Páginas da Vida” e tantas personagens que mexeram com nossas emoções e influenciaram nossa sociedade. Tal atitude configura um desrespeito à atriz, à história que ela e a TV construíram juntos, ao autor celebrado e ao público.”