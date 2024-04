Gama destrói linhas e materiais cortantes apreendidos

O Grupo de Produção Ambiental (GPA) da Guarda Municipal de Americana destruiu, na manhã desta quarta-feira (24), todo material e linhas cortantes apreendidos entre os meses de novembro de 2023 e abril de 2024. Ao todo, foram incinerados cerca de 40 carretéis, que correspondem a 20 mil metros de linhas cortantes.

“A Gama desenvolve diversas ações de combate e conscientização ao uso de cerol e material cortante em pipas. Essa prática põe em risco a vida de pedestres, motociclistas, ciclistas e animais”, explicou o subinspetor De Paula.

Desde 2019, a cidade de Americana conta com uma lei (nº 6.309), que proíbe a comercialização de materiais cortantes em pipas.

