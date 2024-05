Brasileira Camila Pudim explode no tiktok com trend indiana

A brasileira Camila Pudim se tornou a campeã da semana no tiktok

A influência das redes sociais na vida das pessoas é cada vez mais evidente, e um exemplo disso é o caso da brasileira, que se destacou no TikTok ao aderir a uma tendência que se tornou febre mundial.

Com mais trezentos milhões de visualizações em um curto período de tempo, Camila viu sua popularidade explodir ao participar de uma brincadeira que envolvia o uso do efeito de “stop motion” para mostrar a transformação de um rosto com maquiagem.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

Camila Pudim, nome artístico de Camila Morais, é uma goiana de 27 anos que ganhou destaque inicialmente no YouTube, com seu canal Batom Atrevido voltado para assuntos femininos.

Foi com uma paródia da música “Bang”, de Anitta, trocando a letra por uma receita de pudim, que ela conquistou milhões de seguidores e se tornou uma presença marcante nas redes sociais, com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP