Lei Paulo Gustavo: CEU das Artes recebe Narrativas em Tinta

Seguem as atividades do “Narrativas em Tinta”, integrando as ações

contempladas pela Lei Paulo Gustavo em Santa Bárbara d’Oeste. Na próxima segunda-feira (6), às 13h30, o projeto será apresentado no CEU das Artes, localizado no Planalto do Sol II. Toda a programação é gratuita.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Essas circulações em forma de exposição de obras artísticas de pintura sobre tela (acrílico, encáustica e óleo) retratarão locais históricos e turísticos de Santa Bárbara d’Oeste, como Complexo Usina Santa Bárbara, Parque dos Ipês, Usina de Cillos e Santão da Usina, entre outros.

Neste mês as demais ações serão realizadas nos dias 22, na Meimei, e 27, no Vida Longa. O projeto já passou pelo “Tricânico” e “Léo Sallum”. A visitação da exposição ficará aberta de 19 a 22 de março, das 9 às 16 horas, no “Tricânico”, com entrada gratuita.

Lei Paulo Gustavo

Nos três editais da Lei Paulo Gustavo, Santa Bárbara d’Oeste segue com a execução de 28 projetos, de 20 trabalhadores de cultura. O Município recebeu da Lei o total de R$ 1.610.508,12 para a viabilização dos projetos. Até o momento o valor total repassado para projetos é de R$ 973.300,00, sendo R$ 540 mil para projetos audiovisuais e R$ 433,3 mil do edital de demais áreas, incluindo a reforma do CEU das Artes, no valor de R$ 193.744,10. Para o saldo restante, a execução pelos Municípios dos recursos recebidos pela Lei Paulo Gustavo foram prorrogados até dezembro de 2024.

Mecanismo do Governo Federal é criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei Paulo Gustavo é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.

Serviço:

Dia 6 de maio, às 13h30

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Dia 22 de maio, às 13h30

Local: Serviço de Assistência Social Meimei – SAS Meimei | Rua Joaquim de Oliveira, 806, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Dia 27 de maio, às 9 horas

Local: Vida Longa “Rosemeire de Oliveira – Rose” | Entre as ruas Rússia, Polônia e Adélia Bertini, no Cândido Bertini, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: livre

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP