12 atores e atrizes de Hollywood sem redes sociais

Atores e atrizes de Hollywood estão nos holofotes do mundo

e a exposição deles é algo visto como totalmente natural, certo? Nem tanto. Vários destes astros preferem ter a vida pessoal reservada e não possuem redes sociais.

A chance é grande de você já ter procurado no Instagram por um dos nomes da lista abaixo que, por motivos diferentes, estão afastados do mundo virtual. O Bolavip Brasil levantou as explicações de 12 astros para se manterem ausentes das plataformas sociais, que vão desde saúde mental à simplesmente perda do timing. Veja:

Ryan Gosling

Indicado no último Oscar como melhor ator coadjuvante por Barbie, Gosling declarou:

“Redes sociais tiram o medo do público de falar, mas não as consequências”, se referindo ao impacto causado nas pessoas atingidas por declarações de ódio.

O ator possui uma conta no X, que não é administrada/utilizada por ele.

Matt Damon

O ator conhecido por inúmeros sucessos, entre eles Perdido em Marte e Invictus, deixou em aberto o uso das redes no futuro.

“Eu sou um dinossauro. Estou observando o impacto (da mídia social) e é inegável. Então, sim, acho que provavelmente irei para esse reino em algum momento no futuro, porque é muito difícil para nós enviar mensagens sobre isso”.

Wagner Moura

Ator brasileiro de maior sucesso em Hollywood, Moura acaba de estrelar o filme Guerra Civil, em cartaz nos cinemas. Sobre a ausência das redes, em entrevista ao podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, ele afirmou:

“Na época não me interessei, tinha, como sempre, muita coisa para fazer. Depois eu achei que o bonde já tinha passado, que não fazia mais sentido criar um perfil.”

Scarlett Johansson

A atriz, estrela dos filmes da Marvel e de vários outras produções, declarou:

“Sinceramente, sou uma pessoa muito frágil para ter redes sociais. Meu ego é muito frágil. Não consigo lidar com isso. Meu cérebro é muito frágil, sou como uma flor delicada. Já tenho ansiedade suficiente.”

Emma Stone

Vencedora da estatueta de melhor atriz no Oscar 2024 por Pobres Criaturas, Stone disse:

“Eu não consigo, não fui feita para isso. Já tenho muita coisa na minha cabeça, já penso demais sobre tudo. Eu não deveria adicionar algo na minha vida que me faça surtar. E sinto que redes sociais fariam isso comigo.”

Denzel Washington

Ator de filmografia extensa com soberania de público e crítica, Washington fez uma provocação interessante a respeito, quando perguntado sobre o motivo de não ter nenhuma rede social.

“Você está usando o seu celular ou ele está usando você?”

Keanu Reeves

O ator que ficou conhecido por Matrix foi enfático ao afirmar que foi para a indústria apenas para atuar em filmes.

“(Privacidade) é importante para mim”, disse o ator em 2016 ao Entertainment Tonight. “E sim, eu realmente não tenho nada a dizer sobre nada! Vim para Hollywood para atuar no cinema.”

Eddie Murphy

Murphy, conhecido por incontáveis hits das telonas, como O Professor Aloprado, Um Tira da Pesada e Um Príncipe em Nova York, enxerga uma relação de banalidade nas redes sociais

“Não sinto necessidade de compartilhar aspectos banais do meu dia a dia. Não preciso estar nas redes sociais interagindo com os fãs, twittando que acabei de comer morangos. Nada me fez pensar: Oh, sim, me diga você também, o que você está fazendo? Estou indo para a loja agora! Olha essa foto desse bebê!”

Sandra Bullock

A estrela disse que aprendeu muito com um filme que protagonizou, A Rede, de 1995, onde ela interpreta uma programadora que se torna alvo de hackers após acessar por acidente um software de uma empresa de tecnologia. O longa parece ter causado certo trauma na atriz.

“[Na época] encontramos hackers reais e me lembro de pessoas dizendo: ‘Isso existe? Você acha que poderíamos realmente pedir uma pizza do seu computador? ‘E eu fiquei tipo, ‘Sim’. Era algo tão estranho para todo mundo. Hackear era algo muito fácil para aquelas pessoas.”

Jennifer Lawrence

Lawrence, que atuou em Jogos Vorazes, Lado Bom da Vida, entre outros, considera que não teria muito a acrescentar nas redes.

“Se você está 10 quilos abaixo do peso e fala sobre comer pizza e frango frito o tempo todo, isso não vai fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Eu estou trabalhando nisso. Mas sou uma voyeur: observo, não falo. Sempre há muita reação. Muitas pessoas estão ouvindo e prestando atenção e têm muitas opiniões sobre absolutamente tudo. Eu realmente não quero aceitar isso, a menos que seja absolutamente necessário. Não quero me expor sem motivo”.

Margot Robbie

A atriz que recentemente protagonizou Barbie e deu vida à Arlequina, de Esquadrão Suicida, disse que prefere manter a sua privacidade.

“Não houve uma única pessoa para quem eu tenha olhado e pensado: ‘Quero ser como ela'”, disse ela. “Mas gosto das escolhas que Cate Blanchett fez. Ela não é alguém que está sempre nos tabloides. Sua vida pessoal continua pessoal e isso é algo pelo qual quero me esforçar.”

Brad Pitt

O ator, um dos rostos mais conhecidos de Hollywood, foi simplório em sua explicação.

“Bom, eu nunca digo nunca. Mas a vida é muito boa sem isso (redes sociais). Eu não vejo um motivo”.

