Um homem sacou sua arma e deu disparos contra outro

dentro de um bar na tarde deste domingo em Americana. Ele ainda atingiu outra pessoa antes de fugir no ataque que aconteceu na vila Mathiensen, periferia da cidade.

No local, rua Siriemas, os policiais encontraram um jovem, 29 anos, autônomo, caído ao solo com um ferimento grave no pescoço. Vítima foi rapidamente encaminhado ao Hospital Municipal de Americana. Próximo a ele, um senhor, 54 anos, servente de pedreiro, também foi alvejado no braço e socorrido à UPA São José.

Testemunhas informaram que a briga iniciou dentro de um bar na mesma rua, onde o criminoso identificado, 41 anos, também autônomo, sacou uma arma e atirou em para acertar a primeira vítima. Após os disparos, fugiu do local, conseguindo uma carona com um comparsa até as proximidades da Rua Uirapuru, de onde seguiu a pé para uma área de mata.

A perícia foi realizada no local do crime e no veículo usado na fuga, um VW Golf 1.6 Sportline. No hospital, o Dr. Lucio Duarte relatou que o estado do jovem é crítico, com o projétil alojado próximo ao pescoço, e estuda-se a possibilidade de uma intervenção cirúrgica. Apesar de ferido, confirmou várias vezes quem foi o autor dos disparos.

Diante dos fatos, a equipe policial encaminhou o motorista do veículo, que ajudou na fuga, para prestar depoimento na delegacia. O delegado de plantão, Dr. Lúcio Antonio Petrocelli, registrou o caso como tentativa de homicídio e favorecimento pessoal, após ouvir todos os envolvidos, liberando posteriormente, para investigação por parte da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

