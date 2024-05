A União do Futebol, Família e Segurança: Uma Vitória Além do Campo

Em uma tarde ensolarada de sábado, tive o privilégio de testemunhar mais do que uma simples partida de futebol no Estádio Décio Vitta. O que vi foi a materialização de um sonho, um ideal pelo qual lutei incansavelmente durante meu tempo como comandante do 19° Batalhão de Americana: a harmonia perfeita entre a paixão pelo esporte, o convívio familiar e a segurança pública.

O clássico entre Rio Branco e Francana, que culminou com uma vitória significativa para o time da casa, nosso Rio Branco, foi mais do que um jogo. Foi uma celebração da comunidade, um evento que reuniu quase dez mil pessoas, todas vibrando em uníssono por um objetivo comum. Entre essas pessoas, famílias inteiras, com crianças e idosos, compartilhando momentos de alegria, torcida e, acima de tudo, segurança.

Durante meu comando, sempre priorizei a criação de um ambiente seguro nos estádios, onde as famílias pudessem se reunir para apoiar seu time sem preocupações. Ver esse ideal se tornar realidade, com a continuação desse trabalho pelo qual tanto lutei, com torcedores de todas as idades compartilhando o amor pelo futebol em um espaço acolhedor e protegido, foi uma satisfação imensurável.

A segurança no evento foi uma operação conjunta, meticulosamente planejada e executada pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. A missão era clara: garantir que cada pessoa presente pudesse desfrutar do jogo com a máxima tranquilidade. O trabalho incansável desses profissionais, muitas vezes nos bastidores, longe dos holofotes, foi fundamental para o sucesso do evento. Eles são verdadeiros heróis, garantindo que a ordem fosse mantida e que a paz prevalecesse, permitindo que a alegria do futebol fluísse livremente.

Um momento particularmente tocante para mim foi capturado em uma fotografia, onde me vi comemorando um dos gols ao lado da pequena Mariah Marques Bueno. Essa imagem, para mim, simboliza tudo o que esperamos alcançar: gerações unidas pelo amor ao esporte, em um ambiente onde a segurança permite que esses momentos de felicidade pura aconteçam. Mariah, uma criança com seu sorriso radiante, e a presença acolhedora de seu avô, Elvis Rodrigues da Costa, representam o futuro que queremos construir, um futuro onde o futebol continua a ser uma fonte de união, alegria e segurança para todos.

Ao refletir sobre o evento, não posso deixar de expressar minha gratidão a todos os envolvidos: aos torcedores, pela paixão e comportamento exemplar; às forças de segurança, pela dedicação e profissionalismo; e aos jogadores, por proporcionarem um espetáculo que vai muito além dos 90 minutos de jogo. Juntos, mostramos que é possível unir esporte, família e segurança de maneira harmoniosa, criando um legado que transcende as vitórias no campo.

O futebol tem o poder de unir pessoas, quebrar barreiras e construir comunidades mais fortes e seguras. Que continuemos a trabalhar juntos para que cada partida seja uma celebração dessa união, garantindo que o verdadeiro espírito do esporte prevaleça sempre.

Artigo: Coronel Daniel, ex-comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) de Americana. O oficial da PM é professor universitário, mestrado e bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, Bacharel em Direito, Pós graduado em Direito Penal e Processo Penal.

