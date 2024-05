Acia vai sortear carro, moto e mais

A Acia vai dar sequência ao “Espetáculo de Prêmios”.

A (Associação Comercial e Industrial de Americana), devido ao grande sucesso das duas edições anteriores, realizado pela entre os anos de 2022 e 2023, resolveu manter a marca.

No total já foram distribuídos R$ 400 mil em prêmios, incluindo dois veículos zero quilômetro, duas motos e outros produtos. Agora para 2024, a Acia terá a terceira edição, com mais R$ 200 mil em prêmios.

Em cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos identificados com cartazes o consumidor terá direito a um cupom.

Na segunda edição houve a distribuição de 14 mil talões com 100 cupons cada, totalizando 1,4 milhão de cupons entregues para os consumidores de Americana e região nas lojas do Centro e dos bairros. Como cada cupom foi distribuído ao consumidor que gastou R$ 50 isso significa que o comércio movimentou R$ 70 milhões durante o ano da campanha. Houve a participação de 767 estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e indústria.

A nova edição do “Espetáculo de Prêmios” irá sortear um carro zero quilômetro, duas motos, aparelhos de telefone celular, smart TV, patinetes, videogame, notebooks e diversos vale compra de R$ 500, entre outros prêmios. O sorteio de maio será realizado no dia 23, às 17 horas.

