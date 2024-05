Bolsonaro volta a ser internado sem alta prevista

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ser internado

em Manaus e sem previsão de alta. Na tarde deste domingo, ele teria voltado a ser internado às pressas em Manaus após infecção na perna e no braço

Ele tem quadro de erisipela e iria ter compromissos na capital do Amazonas mas voltaria pra casa este domingo. A informação é do canal ‘Bolsonaro TV’.

