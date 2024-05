Burger King de Americana tem vagas para jovens de 18 a 22 anos

O Burger King de Americana está com vagas abertas para jovem aprendiz. As oportunidades de trabalho são para jovens de 18 a 22 anos de idade.

As vagas são para atuação em atendimento ao cliente (montagem e balcão), uso de broiler e fritadeira e limpeza do salão e da cozinha.

É necessário ter Ensino Médio Completo ou em curso; disponibilidade para trabalhar presencialmente e Certificado de dispensa do serviço militar (para rapazes maiores de idade).

Entre os benefícios oferecidos estão Vale Transporte e Assistência Odontológica.

O horário de trabalho é de terça-feira a sábado, das 12 às 18 horas, e o salário é de R$ 995,00.

Além do salário e benefícios, os contratados terão formação teórica realizada pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante), parceiro do Programa de Aprendizagem da ZAMP (operadora dos restaurantes da rede Burger King).

Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 96637-0396.

