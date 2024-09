Candidato a vereador de Americana recebe apoio de Ciro Gomes

O ex-governador, ex-ministro e um dos criadores do Plano Real, Ciro Gomes, gravou um vídeo de apoio ao candidato a vereador de Americana Bira da Autoescola. Nos últimos dias da campanha eleitoral, Bira ganha um gás e busca a segunda vaga do PDT.

Concorrendo internamente com grandes nomes do partido, Bira tem apostado em campanha de rua e na habilidade em transitar entre diversos nomes políticos da cidade. Em suas redes sociais, ressaltou que Ciro é uma grande referência política que o inspira.

Empresário e especialista em trânsito, o candidato do PDT é filho de um ex-vereador de Diadema-SP e presidente da ABRAUTO (Associação Brasileira de Autoescolas). A campanha de Bira ganhou notoriedade com o uso dos óculos de desenho do Turn Down, defendendo que irá fiscalizar, que é a principal função do vereador.