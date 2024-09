O Departamento de Estado americano emitiu 106.066 vistos para brasileiros em julho – um aumento de 34,8% sobre o mês anterior. No acumulado do ano, já são mais de 691 mil emissões, alta de 5,9% sobre o mesmo período de 2023. Os dados são de um levantamento da consultoria imigratória Viva América. De acordo com os números, julho registrou o terceiro maior volume na concessão de vistos americanos para brasileiros neste ano, sendo a maioria (92,8%) referente a vistos de turismo e negócios, conhecidos como B1/B2. Na primeira semana de setembro, a fila de espera para obter o documento era de 35,6 dias em média. O consulado dos EUA no Rio de Janeiro era o que registrava o maior tempo (56 dias), seguido pelo de São Paulo (23). A Embaixada de Brasília (37) e os consulados de Recife (8) e Porto Alegre (3) completam a lista de postos diplomáticos que realizam o serviço de emissão de B1/B2 no Brasil. “No ano passado, os Estados Unidos expediram mais de 1,1 milhão de vistos para brasileiros, recorde histórico. Considerando a taxa de emissão deste ano e um possível aquecimento no final do ano, é bem provável que em 2024 seja anotado uma nova máxima”, comenta Rodrigo Costa, CEO da Viva América. Ano letivo americano Como acontece tradicionalmente, os meses de junho e julho registram um pico na emissão de vistos de turismo e de intercâmbio, uma vez que o ano letivo nos EUA se inicia entre o final de agosto e o início de setembro. Um levantamento divulgado no começo do ano pela Viva América revelou que o Brasil é o quinto país estrangeiro com mais alunos matriculados nas universidades americanas, com 37,9 mil estudantes. O visto de estudante mais comum é o F-1, emitido para 1.400 brasileiros em julho. Já a autorização de intercâmbio (J-1) foi dada a 1.284 pessoas. Eles ficaram, respectivamente, na segunda e terceira posição dos vistos mais emitidos no mês. Febre do casamento Um dado que também chamou atenção no levantamento da Viva América foi o crescimento, em 2024, na emissão do visto K-1 – destinado a noivos de cidadãos americanos. A autorização permite que os brasileiros viagem para os EUA para ficarem com seus companheiros, contanto que ambos se casem em até 90 dias. Nos sete primeiros meses de 2023, foram emitidos 359 vistos K-1 para brasileiros. Já no mesmo período deste ano, a quantidade subiu para 799 – crescimento de 122% e maior volume da série histórica, iniciada em 2019. “É um número que se destaca muito da média histórica recente. É possível que seja um fenômeno espontâneo, provocado pelo maior intercâmbio entre os dois países, impactado inclusive pelo fim da exigência do visto para turistas americanos. Ao mesmo tempo, pode ser que haja algum movimento mais organizado na indústria legal ou ilegal de vistos que explique essa questão. É algo ainda não muito claro e que merece observação ao longo dos próximos meses”, afirma Costa. Emissão de vistos americanos para brasileiros (2023-2024)