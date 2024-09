Vídeo divulgado por Giovana em frente ao DAE não se trata de vazamento

Um vídeo publicado pela candidata à prefeitura de Americana Maria Giovana (PDT) na manhã desta sexta-feira em frente ao DAE em que mostra bastante água jorrando não se trata de vazamento, como colocou MG na legenda da publicação.

Ao ver o vídeo, o NM questionou a prefeitura do ocorrido e recebeu, através do próprio DAE, a seguinte nota:

LEIA MAIS NOTÍCIAS AQUI

Ao contrário do que afirma a candidata no vídeo, o que é visto nas imagens não se trata de vazamento de água, e sim de água utilizada para lavagem dos filtros da estação de tratamento. Por conta do alto volume de água utilizado na lavagem, em alguns momentos, a galeria não suporta e ocorre esse extravasamento. Quando isso acontece, equipes do DAE fazem a lavagem das ruas posteriormente.

Uma das causas da necessidade de se lavar os filtros é a falta de chuva.