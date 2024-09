A subadutora do DAE que leva água tratada para a região do Pós-Anhanguera foi rompida no final da manhã desta sexta-feira por uma equipe da CPFL que fazia a instalação de um poste na Avenida Afonso Pansan. A empresa não havia comunicado o DAE sobre a instalação.

Equipes do DAE já estão no local para iniciar o reparo na adutora rompida. Para isso, foi necessária a interrupção no bombeamento para a região do Pós-Anhanguera, que deve ter problemas no abastecimento até o início da tarde deste sábado.

Por conta das obras de reparo, a Avenida Afonso Pansan ficará com uma faixa interditada.

