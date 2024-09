Brasil tem 17 outlets: conheça os diferenciais do modelo

Até o final de 2024, pelo menos dois novos outlets devem se somar aos 17 já existentes no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). No total, a área bruta locável (ABL) desses espaços será de 345 mil metros quadrados, representando um crescimento de 24% em relação a 2023.

Esses estabelecimentos não apenas atraem consumidores em busca de ofertas, mas também aqueles interessados em experiências de compras diferenciadas. Com uma seleção diversificada de marcas de prestígio e um ambiente repleto de oportunidades, os outlets desafiam as convenções tradicionais do varejo e oferecem aos compradores a possibilidade de adquirir itens de alta qualidade.

Segundo o professor de pós-graduação e MBA da Universidade Positivo (UP), Sergio Czajkowski, os outlets empregam estratégias de marketing tanto de to-push quanto de to-pull de longo prazo. “A estratégia to-push foca na venda direta e na atração inicial dos clientes para o espaço físico da loja, enquanto a estratégia to-pull visa estabelecer uma conexão mais profunda com o público-alvo, enfatizando a experiência do consumidor e o branding das marcas”, explica.

Planejados em pontos estratégicos, os empreendimentos estão localizados perto de grandes metrópoles que recebem milhares de pessoas todos os anos. Além de serem destinos turísticos, os outlets também servem como ponto de parada para quem está viajando. O City Center Outlet Premium, por exemplo, está localizado na Rodovia do Café, BR 277, em Campo Largo (PR), que liga a capital paranaense ao interior do estado, com uma circulação de mais de um milhão de veículos de passeio por mês. Já o Porto Belo Outlet Premium, maior outlet de Santa Catarina, está localizado entre Florianópolis e Balneário Camboriú, na BR 101, principal rota de turismo do Brasil, com circulação de 20 mil carros de passeio por dia. Não à toa, um dos benefícios oferecidos pelos empreendimentos do Grupo Tacla é justamente o estacionamento gratuito.

A gerente de Marketing do City Center Outlet Premium, Fernanda Hickson, comenta sobre o mais novo outlet do Paraná. “O empreendimento se estabelece como o principal destino de compras da região. Sendo o primeiro e maior do estado, e um dos maiores do Brasil, destaca-se por proporcionar experiências de compras diversificadas”, exalta. Uma característica fundamental dessa operação é a capacidade não apenas de atrair clientes, mas também de cultivar relações de fidelidade a longo prazo. Assim como no varejo tradicional, é mais vantajoso para os outlets manter uma base de clientes fiéis do que depender de consumidores ocasionais.

Em termos de estratégia de vendas, o segmento prioriza o atendimento de qualidade, promoções semanais e promoções direcionadas. Muitas vezes, organizam eventos especiais para impulsionar as vendas, especialmente durante datas comemorativas e feriados. Embora o principal atrativo seja a oferta de produtos a preços acessíveis, no Brasil os espaços adotam uma abordagem única e buscam enriquecer a experiência de compra com locais de entretenimento e outras comodidades. O empreendimento de Campo Largo foi o primeiro do país a inaugurar já com salas de cinema. Para Fernanda, a experiência deve ir além das compras. “O City Center Outlet foi desenvolvido para receber todas as famílias e aqueles que querem vivenciar uma nova forma de fazer compras”, reforça.

Czajkowski cita outros diferenciais dos outlets:

Desconto durante o ano todo

Os outlets brasileiros, além de trabalhar com desconto de até 70% o ano todo, se destacam dos varejistas tradicionais por três grandes datas com promoções ainda mais agressivas e atraentes: a semana do consumidor, em março, a semana do cliente, em setembro, e a famosa Black Friday, em novembro. Juntas, as datas movimentam ainda mais as vendas do segmento no país. “Com um desconto mínimo, os consumidores têm a garantia de obter uma diferença significativa em comparação com os preços de varejo convencionais”, explica Czajkowski.

Opções de entretenimento

Nos últimos anos, o segmento vai além do tradicional conceito de compras. Com a diversificação de serviços e experiências oferecidos, esses espaços comerciais se tornaram destinos atrativos para famílias, amigos e turistas. “Além das oportunidades de compras com descontos significativos, os outlets agora oferecem uma variedade de opções de lazer, incluindo restaurantes, cafés, áreas de recreação para crianças e eventos culturais e de entretenimento ao vivo, salas de cinema e até ambientes planejados para pets”, lembra o especialista. Nos outlets, diferentemente dos shoppings, os consumidores tendem a passar mais tempo, justamente por conta das opções de entretenimento.

Importância para o setor

O especialista explica que os itens que não são vendidos em um prazo de 180 dias nas lojas são rapidamente direcionados para esses espaços. “Os produtos são enviados para os outlets, evitando o acúmulo de estoque e garantindo que os consumidores sempre tenham acesso a lançamentos”, explica. O segmento atua como um elo direto entre a fábrica e o consumidor final, sem a intermediação de franqueados, otimizando processos e melhorando a experiência de compra personalizada, já que grande parte dos lojistas são as próprias marcas.

No Brasil, tanto os shoppings centers comuns quanto os outlets são estabelecimentos comerciais voltados ao varejo, mas há algumas diferenças legais e operacionais entre eles:

