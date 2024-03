Carlão Motorista deixa o Republicanos e vai pro PSB

Santa Bárbara d’Oeste assiste a uma inesperada mudança partidária do Vereador Carlão Motorista, uma figura respeitada e reconhecida na região. Carlão dá um passo significativo ao se afiliar ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), inaugurando uma nova etapa em sua trajetória política.

Antônio Carlos Ribeiro, mais conhecido como Carlão Motorista, é um barbarense de coração, com mais de 40 anos de vínculo com sua cidade natal. Além de ser um pai dedicado, com duas filhas, Carlão é um veterano na política local, destacando-se pela defesa das minorias e dos mais necessitados. Seus cinco mandatos como vereador foram marcados por um incansável comprometimento com o serviço público, deixando um legado notável na comunidade.

O anúncio oficial da filiação de Carlão Motorista ao PSB foi feito pelo Deputado Federal Jonas Donizete, em um vídeo, ressaltando a importância da chegada do vereador ao partido. Essa mudança não apenas representa uma estratégia decisiva na carreira política de Carlão, mas também indica uma nova dinâmica dentro do cenário político local.

O Presidente do PSB Santa Bárbara d’Oeste, Leandro Vieira Domingues, participou ativamente da reunião que selou a filiação do Vereador Carlão Motorista. Com essa nova afiliação, Carlão Motorista vislumbra novos horizontes e oportunidades para continuar a servir à população de Santa Bárbara d’Oeste. Resta agora observar os desdobramentos dessa decisão e seu impacto no panorama político regional nos próximos anos.

