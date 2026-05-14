Judô de Santa Bárbara conquista 18 medalhas em torneio da Federação Paulista

A equipe de Santa Bárbara d’Oeste conquistou 18 medalhas na 5ª Copa Rio Claro de Judô, que reuniu 644 atletas do Estado no último sábado (9). A competição foi organizada pela 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô, no Ginásio Municipal Felipe Karan, em Rio Claro.

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Comandada pelos técnicos Rodrigo Teixeira Lima e Raphael Schiavon, a delegação barbarense subiu ao pódio nas nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior. Os resultados garantiram a sétima colocação geral entre 33 cidades participantes.

Judô de Santa Bárbara conquista 18 medalhas em torneio da Federação Paulista

As conquistas são fruto de parceria entre Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Casa da Criança, Colégio Ideal e associação de pais e responsáveis.

Confira os medalhistas de Santa Bárbara d’Oeste:

Ouro

  • Ricardo Roberto Justino dos Santos
  • Kimberly Kethilum Justino Estácio
  • Samuel Alves dos Santos
  • Beatriz da Silva Caboatam
  • Fábio Eduardo da Silva Coracin
  • Thiago de Moraes Amadio
  • William Saab Carstens
  • Raphael Schiavon

Prata

  • Sophia Favaro dos Santos
  • Lauany Oliveira Lopes Pereira
  • Eloah Gonçalves Farias
  • Paulo Enrique da Silva Coracin

Bronze

  • Charlote Ezidio Guidotti
  • Pyetro Covolan Martinago
  • Laura Araújo Pinto
  • Helena Souza Campos
  • Alyssum Fernando Bettini
  • Vinícius dos Santos Soares

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