Judô de Santa Bárbara conquista 18 medalhas em torneio da Federação Paulista

A equipe de Santa Bárbara d’Oeste conquistou 18 medalhas na 5ª Copa Rio Claro de Judô, que reuniu 644 atletas do Estado no último sábado (9). A competição foi organizada pela 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô, no Ginásio Municipal Felipe Karan, em Rio Claro.

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Comandada pelos técnicos Rodrigo Teixeira Lima e Raphael Schiavon, a delegação barbarense subiu ao pódio nas nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior. Os resultados garantiram a sétima colocação geral entre 33 cidades participantes.

As conquistas são fruto de parceria entre Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Casa da Criança, Colégio Ideal e associação de pais e responsáveis.

Confira os medalhistas de Santa Bárbara d’Oeste:

Ouro

Ricardo Roberto Justino dos Santos

Kimberly Kethilum Justino Estácio

Samuel Alves dos Santos

Beatriz da Silva Caboatam

Fábio Eduardo da Silva Coracin

Thiago de Moraes Amadio

William Saab Carstens

Raphael Schiavon

Prata

Sophia Favaro dos Santos

Lauany Oliveira Lopes Pereira

Eloah Gonçalves Farias

Paulo Enrique da Silva Coracin

Bronze

Charlote Ezidio Guidotti

Pyetro Covolan Martinago

Laura Araújo Pinto

Helena Souza Campos

Alyssum Fernando Bettini

Vinícius dos Santos Soares

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