Judô de Santa Bárbara conquista 18 medalhas em torneio da Federação Paulista
A equipe de Santa Bárbara d’Oeste conquistou 18 medalhas na 5ª Copa Rio Claro de Judô, que reuniu 644 atletas do Estado no último sábado (9). A competição foi organizada pela 8ª Delegacia Regional Oeste da Federação Paulista de Judô, no Ginásio Municipal Felipe Karan, em Rio Claro.
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Comandada pelos técnicos Rodrigo Teixeira Lima e Raphael Schiavon, a delegação barbarense subiu ao pódio nas nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior. Os resultados garantiram a sétima colocação geral entre 33 cidades participantes.
As conquistas são fruto de parceria entre Seme (Secretaria Municipal de Esportes), Casa da Criança, Colégio Ideal e associação de pais e responsáveis.
Confira os medalhistas de Santa Bárbara d’Oeste:
Ouro
- Ricardo Roberto Justino dos Santos
- Kimberly Kethilum Justino Estácio
- Samuel Alves dos Santos
- Beatriz da Silva Caboatam
- Fábio Eduardo da Silva Coracin
- Thiago de Moraes Amadio
- William Saab Carstens
- Raphael Schiavon
Prata
- Sophia Favaro dos Santos
- Lauany Oliveira Lopes Pereira
- Eloah Gonçalves Farias
- Paulo Enrique da Silva Coracin
Bronze
- Charlote Ezidio Guidotti
- Pyetro Covolan Martinago
- Laura Araújo Pinto
- Helena Souza Campos
- Alyssum Fernando Bettini
- Vinícius dos Santos Soares
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