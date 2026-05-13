Le Cirque é a nova atração do Shopping ParkCity Sumaré

Com uma estrutura moderna e confortável, o renomado circo chega repleto de espetáculos e performances que prometem surpreender o público

O Shopping ParkCity Sumaré está com uma novidade que promete encantar e divertir toda a família. É o tradicional Le Cirque, nova opção de lazer e entretenimento que chega com espetáculos repletos de humor e performances surpreendentes.

Reconhecido por suas apresentações de excelência, o Le Cirque tem uma estrutura moderna e confortável. Seus tradicionais números circenses, como dança, artes cênicas e teatro, proporcionam ao público uma experiência única desse universo que atravessa gerações.

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“O Le Cirque traz artistas de ponta, como malabaristas, palhaços e contorcionistas, que envolvem o público em shows diversos. São artistas de diferentes nacionalidades e premiados internacionalmente que promovem um verdadeiro resgate da magia do circo”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Para completar as atrações, há apresentações de musicais especialmente para o público infantil e inspirados em grandes sucessos do cinema. Todas sempre acompanhadas de efeitos especiais e muita interatividade com o público. Fundado há mais de 150 anos, na França, pelos irmãos Stevanovich, o Le Cirque chegou ao Brasil em 1999 e hoje está na 6ª geração de artistas circenses.

“O circo é uma forma de entretenimento que desperta diferentes sensações e cria memórias afetivas. Ao receber o Le Cirque, o Shopping ParkCity Sumaré reafirma seu compromisso de promover ações que levam diversão e momentos inesquecíveis para toda a família”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

O Le Cirque no Shopping ParkCity Sumaré tem sessões de quinta a sexta-feira, às 20h. E aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. O circo permanece no empreendimento até o dia 31 de maio.

Serviço:

Le Cirque no Shopping ParkCity Sumaré

Sessões: quinta e sexta-feira, às 20h. Sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

Bilheteria: o funcionamento da bilheteria é quinta e sexta-feira, a partir das 17h. Sábados, domingos e feriados a partir das 10h.

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