Casa do Conto abre inscrições para oficinas de férias

A Casa do Conto, projeto mantido em parceria pelas secretarias de Cultura e Turismo e de Educação da Prefeitura de Americana, abriu inscrições para as oficinas de férias que serão realizadas em julho, nos dias 16, 17, 18 e 19, das 13h às 17h. O agendamento deve ser feito pelo telefone: (19) 9-9706-5361.

“Uma opção muito saudável para as crianças aproveitarem o tempo livre no recesso escolar, com lazer, aprendizado e muita diversão. E o melhor, tudo de forma gratuita”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As oficinas são organizadas e conduzidas pela arte educadora, psicopedagoga e escritora Cristina Lazaretti, a Tininha.

Serão quatro atividades. Confira a programação:

Dia 16 – Oficina “Plantando e Semeando Vida”

Proposta – Plantar uma muda de planta (suculenta), plantar uma semente e fazer um repelente natural (citronela)

Brincadeira – Cama de Gato e pula elástico

Momento da História – “A Semente da Verdade”

Dia 17 – Oficina “Criando com o que tenho”

Proposta – Criação com sucatas, customização de peças para torná-las úteis

Brincadeira – com os brinquedos construídos

Momento da História – “A Caixa de Papelão”

Dia 18 – Oficina “Master Chef: Pão Caseiro e Receitas”

Proposta – confecção de caderno de receitas e “Mão na massa”: fazendo pães.

Brincadeira – diversas (sem materiais)

Momento da História – “O caso do Bolinho”

Dia 19 – Oficina “Brincando com o Tempo”

Proposta e brincadeiras – confecção de brinquedos antigos, cama de gato, cinco Marias, peteca, bolinha de sabão e jogo de botão.

Momento da História – “O Enrole Olê”

O número de vagas para cada oficina será de até 20 crianças de 5 a 8 anos de idade. Cada criança pode ser inscrita em duas oficinas, podendo posteriormente participar das demais, caso não haja o número suficiente de adesão.

Os pais ou responsáveis devem apresentar RG e autorizar o uso de imagem da criança, no ato da inscrição.

A Casa do Conto fica na Rua Carioba, nº 113.

