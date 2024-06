Santa Bárbara d’Oeste recebe o projeto CINE RODAS

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste é a primeira parada do projeto Cine Rodas, uma experiência cinematográfica única que vai chegar a 10 cidades paulistas, a bordo de uma carreta que leva cinema ao ar livre e uma exposição de arte 100% acessível.

Mais que um veículo de projeção móvel a carreta é um centro cultural itinerante que promove a inclusão, a conscientização e o amor pelas artes com exibição de animações e curtas-metragens com temas da atualidade, além de uma exposição.

Entre os filmes, IAN, uma animação da Mundo loco CGI Ian Foundation, abordando a paralisia cerebral e a importância da inclusão. Já o BALÚ conta uma história emocionante sobre a amizade entre um menino e seu cachorro, enquanto a animação FOLDED WISH, retrata a jornada de duas irmãs gêmeas em busca da cura para uma doença fatal.

E ainda tem o famoso CORDAS, que traz uma reflexão sobre o amor incondicional e a amizade verdadeira, e LA BRUXA, uma história divertida sobre uma bruxa em busca do amor.

TAPETE VERMELHO

Enquanto aguardam as sessões de cinema, crianças, jovens e suas famílias podem entrar na carreta para conhecer a Exposição Tapete Vermelho, que apresenta 10 cartazes incríveis inspirados no material de divulgação da estreia dos filmes e animações que são exibidos durante as sessões de cinema do Cine Rodas.

Mas a exposição tem um diferencial inédito: Ela é totalmente inclusiva, já que para entrar na carreta, o cadeirante terá um elevador acessível, chamado de entrada VIP. Os cartazes são desenvolvidos em sistema tátil com texturas em Braille, permitindo que pessoas com deficiência visual possam tocá-los para também desfrutem da magia do cinema.

Além disso, tem audiodescrição em todas as obras através de QR Code, fones para pessoas com espectros, cadeiras para nanismo, gigantismo e obesidades.

“A Mosaiky é uma empresa totalmente focada em inclusão 360. Todos os pôsteres são acessíveis pelo tato aos cegos, por exemplo, pois contêm texturas, descritivos em Braille e audiodescrição”, exemplifica Sueli Parisi, idealizadora do projeto.

SERVIÇO:

CINE RODAS EM SANTA BARBARA D’OESTE :

Santa Bárbara D´Oeste, dias 29 e 30 de junho

Local: TIVOLI Shopping

HORÁRIO: das 18h30 às 21 horas.

EXPOSIÇÃO TAPETE VERMELHO

A exposição estará aberta para visitação das 15 às 17 horas.

Com classificação indicativa livre, todos são bem-vindos para participar e desfrutar das sessões sem restrições.

Para mais informações, acesse: cinerodas.com.br

SOBRE O CINE RODAS

O projeto Cine Rodas é realizado em uma carreta itinerante que democratiza o acesso à arte e ao cinema, que nasceu em 2020. Com mais de 120 filmes de classificação livre, proporciona experiências únicas ao ar livre e dentro da carreta, com exposições e workshops que estimulam a criatividade e o aprendizado das comunidades que visita. Com 21 metros de extensão, priorizamos locais com pouco ou nenhum acesso a cinemas tradicionais, levando o projeto onde é mais necessário, com atividades gratuitas e abertas a todos. Porque nós acreditamos no poder transformador da arte e do cinema.

