Mais de 2,6 mil imóveis no Sudeste do Brasil vão a leilão com até 59% de desconto

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Em parceria com diversas instituições financeiras, a Globo Leilões está promovendo uma ampla venda de imóveis retomados destes bancos, com 2.693 ofertas específicas na região Sudeste do Brasil. A variedade de ativos inclui terrenos, casas, apartamentos, galpões e imóveis rurais, com até 59% de desconto no valor de avaliação. No total estão disponíveis 111 lotes em São Paulo, 2.468 no Rio de Janeiro, 110 em Minas Gerais e outros quatro (04) no Espírito Santo. Os interessados podem participar efetuando lances diretamente no site https://www.globoleiloes.com.br/.

Entre os destaques desta iniciativa, alguns imóveis apresentam descontos significativos, como um apartamento de 56m² localizado no Rio de Janeiro (RJ), que está com 54,47% do valor abaixo da avaliação inicial e lance mínimo de R$ 52.359,60. Em Juiz de Fora (MG), uma casa de 49m², com 55% de desconto, sai por R$ 63.000,00. Já em São Paulo (SP), uma casa de 120m² a R$ 218.635,20, reduzindo 49,39% do valor original. Na cidade de Serra (ES), um apartamento de 218m² por R$ 500.650,00, 35,4% mais barato.

De acordo com a leiloeira Cassia Balbino, esses imóveis já passaram por leilões anteriores, mas não foram arrematados “Nesta situação, o banco consolida a propriedade. Como esses ativos já estão incorporados ao patrimônio da instituição financeira, devido à necessidade de liquidação rápida, por exigência legal, muitas vezes são concedidos esses descontos bastante atrativos”, explica.

Vale dizer que no total estão disponíveis 5.396 ofertas em todo o Brasil: além dos 2.693 lotes da região Sudeste, são mais 102 imóveis em leilão no Sul, 1.047 no Centro-Oeste, 1.426 no Nordeste e 128 no Norte do país.

A iniciativa da Globo Leilões visa proporcionar oportunidades vantajosas tanto para investidores quanto para pessoas que buscam comprar imóveis a preços acessíveis, realizando o sonho da casa própria. Vale dizer que cada lote possui diferentes prazos, descontos e condições favoráveis para aquisição. Basta se cadastrar no site da Globo Leilões (www.globoleilões.com.br) para conferir todas as ofertas disponíveis e dar o lance. Todo o processo é seguro e regulamentado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP