7 hábitos que podem causar dor de cabeça

O incômodo de uma dor de cabeça, além de afetar a saúde e o bem-estar, pode impactar todos os compromissos do dia. As dores de cabeça do tipo cefaléia — tensional — e a migrânea — a famosa enxaqueca —, são a segunda maior causa de incapacidade global e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dor do tipo enxaqueca acomete mais de um bilhão de pessoas no mundo.

O fato destas dores serem tão comuns e atingir tantas pessoas pode estar ligado, justamente, a hábitos corriqueiros, que são repetidos todos os dias, e que tendem a gerar os quadros de dor. Segundo a médica Elisa Rizkalla, profissional da área de Neurologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, “alguns hábitos têm o potencial de causar dores de cabeça porque estão relacionados a fatores que podem desencadear alterações fisiológicas no corpo, como tensões musculares, desidratação, alterações nos níveis de neurotransmissores e hormônios que, por sua vez, podem desencadear dores de cabeça tensionais ou enxaquecas”, explica.

Confira 7 hábitos comuns listados pela médica como potenciais para gerar dores de cabeça e enxaquecas:

1) Má postura

A postura inadequada, principalmente quando se passa longos períodos sentado em uma posição desconfortável, pode levar a tensões musculares na região do pescoço e dos ombros, causando dores de cabeça tensionais.

2) Consumo de cafeína em excesso

O consumo exagerado de cafeína pode causar desidratação e vasoconstrição, o que pode levar a dores de cabeça. Além disso, a interrupção brusca da ingestão de cafeína também pode desencadear dores de cabeça em algumas pessoas.

Segundo a médica, a quantidade segura para o consumo de cafeína varia de pessoa para pessoa. “Em geral, especialistas recomendam que os adultos limitem o consumo da substância a cerca de 400 mg por dia, o que equivale a cerca de quatro xícaras de café. No entanto, algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína, por isso, é importante estar atento aos sinais do próprio corpo e ajustar a ingestão conforme necessário”.

3) Estresse

“Quando uma pessoa está estressada, o corpo libera hormônios do estresse, como o cortisol e adrenalina, que causam a tensão dos músculos e vasos sanguíneos. Essa tensão pode levar a dores musculares na região do pescoço e da cabeça, resultando em dores de cabeça tensionais”, afirma Elisa.

Segundo a médica, o estresse crônico também pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, que por sua vez podem aumentar a sensibilidade à dor e desencadear ou agravar dores de cabeça.

4) Sono inadequado

O sono inadequado pode ser um fator desencadeante ou agravante das dores de cabeça. Isso ocorre porque o sono desempenha um papel importante na regulação dos processos inflamatórios, na recuperação muscular e na manutenção do equilíbrio hormonal, essenciais para a prevenção de dores de cabeça. “Por outro lado, as dores de cabeça também podem interferir na qualidade do sono, criando um ciclo vicioso em que a falta de sono leva a dores de cabeça”, afirma a médica.

Algumas práticas recomendadas pela médica para melhorar a qualidade do sono e prevenir dores de cabeça são:

Estabelecer uma rotina de sono regular: ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias pode ajudar a regular o seu relógio biológico e melhorar a qualidade do sono.

ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias pode ajudar a regular o seu relógio biológico e melhorar a qualidade do sono. Criar um ambiente propício para dormir: mantenha o quarto escuro, silencioso e em uma temperatura confortável. Use cortinas blackout, protetores auriculares e um bom colchão para garantir um sono tranquilo.

mantenha o quarto escuro, silencioso e em uma temperatura confortável. Use cortinas blackout, protetores auriculares e um bom colchão para garantir um sono tranquilo. Evitar cafeína, álcool e alimentos pesados ​​antes de dormir: estes podem interferir na qualidade do sono e causar dores de cabeça. Opte por chás de ervas, leite morno ou outras bebidas relaxantes antes de dormir.

estes podem interferir na qualidade do sono e causar dores de cabeça. Opte por chás de ervas, leite morno ou outras bebidas relaxantes antes de dormir. Praticar exercícios regularmente: a atividade física regular pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. No entanto, evite exercícios intensos próximo da hora de dormir.

5) Alimentação inadequada

O consumo excessivo de alimentos ricos em conservantes, gorduras saturadas, açúcares e aditivos químicos, bem como a desidratação, podem desencadear dores de cabeça em algumas pessoas sensíveis a esses alimentos. Além disso, pular refeições ou ficar muito tempo sem se alimentar também pode desencadear crises de enxaqueca em algumas pessoas. Elisa destaca alimentos com potencial para gerar as dores:

Queijos envelhecidos , que contêm tiramina, uma substância que pode desencadear enxaquecas.

, que contêm tiramina, uma substância que pode desencadear enxaquecas. Alimentos ricos em glutamato monossódico (MSG) , como os processados, salgadinhos e molho de soja, que podem desencadear dores de cabeça em algumas pessoas sensíveis.

, como os processados, salgadinhos e molho de soja, que podem desencadear dores de cabeça em algumas pessoas sensíveis. Alimentos ricos em tiramina , como bananas, abacates, vinho tinto e chocolate.

, como bananas, abacates, vinho tinto e chocolate. Bebidas alcoólicas, especialmente vinho tinto, cerveja e destilados.

“É importante observar quais alimentos desencadeiam dores de cabeça em você e tentar evitá-los, mantendo uma alimentação saudável e equilibrada. Consultar um médico ou nutricionista também pode ajudar a identificar e gerenciar possíveis gatilhos alimentares para dores de cabeça”, destaca Dra. Elisa.

6) Pouca ingestão de água

A falta de hidratação pode contribuir para dores de cabeça, pois a desidratação tende a levar à diminuição do volume de sangue e, consequentemente, à redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. “A quantidade de água recomendada diariamente pode variar de acordo com o peso, idade, sexo e nível de atividade física de cada indivíduo. Como recomendação geral, é sugerido que adultos ingiram cerca de 2 a 3 litros de água por dia, o que equivale a aproximadamente 8 a 12 copos de água”, afirma.

A médica destaca ainda que, como a necessidade de água pode variar de pessoa para pessoa, é essencial prestar atenção aos sinais do corpo, como sede e cor da urina, para garantir uma hidratação adequada e prevenir dores de cabeça.

7) Uso excessivo de telas

O excesso do uso de telas pode causar dores de cabeça e isso ocorre devido à tensão nos músculos do pescoço e da cabeça causada pela postura incorreta ao usar dispositivos eletrônicos, pela exposição prolongada à luz azul emitida pelas telas, pelo esforço visual excessivo e pela falta de descanso para os olhos. Veja o que a médica indica para prevenir as dores de cabeça causadas pelo uso excessivo de telas:

Mantenha uma boa postura ao usar dispositivos eletrônicos, deixando a tela na altura dos olhos e evitando inclinar o pescoço para frente;

Faça pausas a cada hora de uso, olhando para longe da tela por alguns minutos e alongando o pescoço e os ombros;

Regule o brilho da tela e utilize filtros de luz azul para reduzir a exposição a essa luz prejudicial;

Mantenha uma boa iluminação ambiente, evitando reflexos na tela que possam forçar os olhos;

Realize exames oftalmológicos regularmente para garantir que a visão esteja saudável e corrigida, se necessário.

Quais sinais de alerta indicam que uma dor de cabeça pode ser sintoma de um problema de saúde mais grave?

Dor de cabeça repentina e intensa;

Dor de cabeça acompanhada de febre alta;

Dor de cabeça acompanhada de rigidez no pescoço;

Dor de cabeça acompanhada de perda de consciência;

Dor de cabeça acompanhada de visão dupla, turva ou perda súbita de visão;

Dor de cabeça acompanhada de fraqueza em um lado do corpo;

Dor de cabeça acompanhada de problemas de fala, confusão mental ou dificuldade para se locomover;

Dor de cabeça que piora com o tempo ou que não melhora com o uso de medicamentos.

“É importante ressaltar que, em casos de dores de cabeça persistentes e intensas, é recomendado buscar a avaliação de um médico para realizar o diagnóstico correto e receber o tratamento adequado”, aconselha Dra. Elisa.

