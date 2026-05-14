Comissão investiga possíveis irregularidades na execução das obras de desassoreamento e revitalização do local em Nova Odessa

Vereadores de Nova Odessa que integram a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Parque Ecológico Isidoro Bordon realizaram visita ao local na manhã desta quarta-feira (13).

A CEI investiga possíveis irregularidades na execução das obras de desassoreamento e revitalização do local, fechado ao público desde 2019.

Estiveram presentes a vereadora Márcia Rebeschini (União Brasil), presidente da Comissão, e o vereador Elvis Pelé (PL). Os parlamentares conversaram com funcionários e realizaram diligências em diversos pontos do parque para instruir o relatório da CEI.

A comissão, instalada em 24 de março na Câmara Municipal de Nova Odessa, tem 90 dias para concluir seus trabalhos e emitir relatório sobre o caso.