Cemitério de Nova Odessa convoca responsáveis por sepultamentos provisórios de menores de 6 anos

Como acontece periodicamente ao longo dos mais de 100 anos de funcionamento do local, a administração do Cemitério Municipal de Nova Odessa está convocando os responsáveis por sepulturas provisórias de 11 crianças para comparecerem à Administração do local. Tratam-se das sepulturas públicas cedidas gratuitamente ao longo dos últimos 7 anos para o sepultamento de crianças menores de seis anos de idade.

Este processo é necessário para “liberar” sepulturas públicas (provisórias) da quadra 2 para novos sepultamentos, como acontece em qualquer cemitério público. O respectivo edital está sendo publicado nesta semana no DOM (Diário Oficial do Município) online.

No caso, os responsáveis terão até o final de julho para providenciarem a exumação e sepultamento dos despojos em um local definitivo e permanente, como um jazigo ou sepultada familiar, “perpétua” familiar ou columbário individual. Normalmente, estes serviços são realizados pela própria equipe do Cemitério Municipal, mediante o pagamento de taxas que variam conforme o procedimento escolhido.

No caso do não comparecimento dos responsáveis, vencido o prazo do edital, os despojos serão transferidos pela própria equipe do Cemitério para o ossário público, conforme artigo 3º, parágrafo único da Lei Municipal nº 1.387/1993. Neste caso, não há custo para as famílias, mas elas precisam autorizar o procedimento.

O artigo em questão determina que “sepultura provisória (é) aquela cedida por três anos para adultos e por dois anos para menores até 06 anos de idade, findos os quais, após publicação de edital de notificação, os despojos serão transferidos para ossário público”.

Pelas informações disponíveis nos arquivos municipais, a doação da área para criação do Cemitério Municipal teria ocorrido ainda na década de 1900 (possivelmente em 1908), pelas mãos de Orozimbo Maia, quando a cidade ainda era parte do território de Campinas e poucos anos após a fundação do Núcleo Colonial de Nova Odessa para receber imigrantes da Europa (em 1905).

Nos últimos anos, sepulturas verticais vêm sendo construídas no local para expandir sua capacidade de atendimento à comunidade, seguindo uma tendência mais moderna de sepultamentos. E a atual gestão municipal vem, desde 2021, estudando o possível interesse de investidores privados, através de um eventual Chamamento Público, na instalação de um novo cemitério em Nova Odessa.

O Cemitério Municipal de Nova Odessa está localizado na Rua Anchieta, nº 40, no Centro. O segundo portão fica na Rua Heitor Penteado. O Cemitério abre diariamente das 7h às 17h. O espaço histórico conta com cerca de 7 mil sepulturas, com em média duas pessoas enterradas por sepultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-6483.

