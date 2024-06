Gibi promove sustentabilidade nas escolas

Para celebrar o Meio Ambiente, a Sodexo lança a primeira edição da revista em quadrinhos ‘Os Guardiões da Sustentabilidade’, destinada a promover de forma lúdica a alimentação sustentável, o descarte correto de resíduos e a redução do desperdício alimentar nas escolas. O gibi tem formato digital e foi produzido com foco na formação da consciência ambiental das novas gerações. A publicação será disponibilizada para todas as crianças das escolas clientes da Sodexo, permitindo que os professores o utilizem em sala de aula de maneira prática e interativa ou mesmo para uma leitura em casa com a família.

A publicação proporciona uma sensibilização de toda a comunidade escolar, contribuindo para a conscientização ambiental nas crianças desde cedo. “Somos líderes em alimentação sustentável e queremos influenciar positivamente o nosso entorno e a sociedade, fomentando a nutrição, a saudabilidade e a preservação do meio ambiente desde cedo. Poder contribuir com a formação das novas gerações para um futuro mais consciente e sustentável é o nosso objetivo com esse trabalho. Esse é o jeito Sodexo de cuidar da vida e, por isso, valorizamos a oportunidade que temos de poder promover o contato das crianças com esses temas, não apenas com o gibi, mas com ações que acontecem dia a dia na rotina escolar”, destaca o diretor de Escolas & Universidades da Sodexo, Sérgio Caires.

A publicação também está disponível no site da Sodexo para outros públicos que tiverem interesse em consumir o conteúdo.