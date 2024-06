Entenda como agir em casos de envenenamento de cachorros e gatos

O envenenamento de animais por substâncias químicas e outros produtos que podem causar até mesmo a morte, ainda que seja uma prática criminosa e cruel, segue ocorrendo. Assim, gerando preocupação entre tutores e autoridades.

Juliana Dhein, médica-veterinária e gerente técnica do Grupo Hospitalar Pet Support, alerta sobre este risco: “infelizmente, sabemos que essa maldade do envenenamento ainda é praticada. Além disso, sabemos que podem ocorrer também intoxicações acidentais. É muito importante estar atento ao pet e a qualquer sintoma que ele possa apresentar para agir o mais rápido possível”.

Formas comuns de envenenamento:

Alimentos contaminados: de acordo com Juliana, é comum que substâncias tóxicas sejam misturadas a alimentos atraentes para os animais, como pedaços de carne ou salsicha. Entre os venenos mais utilizados estão raticidas, pesticidas e medicamentos humanos.

Substâncias químicas no ambiente: produtos químicos usados em jardinagem, como fertilizantes e herbicidas, podem ser altamente tóxicos para os animais.

Plantas tóxicas: a médica-veterinária também explica que algumas plantas ornamentais, como lírios, azaleias e comigo-ninguém-pode, são venenosas se ingeridas, sendo estas ingestões geralmente acidentais por pets.

Produtos domésticos: produtos de limpeza, medicamentos humanos e outros itens domésticos comuns podem ser extremamente perigosos se ingeridos.

Sintomas de envenenamento:

Juliana relata que se o pet apresentar algum dos seguintes sintomas, ele pode ter sido envenenado:

-Vômito e diarreia

-Salivação excessiva

-Convulsões ou tremores

-Fraqueza ou letargia

-Dificuldade para respirar

-Pupilas dilatadas ou contraídas

Como proceder em caso de suspeita de envenenamento:

De acordo com a médica-veterinária, é preciso manter a calma para agir de maneira eficaz. Para isso, ela destaca alguns passos a serem seguidos:

Contato imediato com o veterinário: leve o seu pet imediatamente ao veterinário. Se possível, leve uma amostra do que acredita ter causado o envenenamento (embalagem do produto, planta ou alimento).

Não induza o vômito sem orientação: induzir o vômito pode ser perigoso dependendo da substância ingerida. Siga as orientações do veterinário.

Mantenha produtos perigosos fora do alcance: Certifique-se de que produtos químicos, alimentos tóxicos e plantas venenosas estejam sempre fora do alcance dos animais.

Use somente medicamentos prescritos por um médico veterinário: Muitos remédios de uso humano podem ser tóxicos aos pets, por isso é importante não usar nenhum medicamento que não tenha sido prescrito por um médico veterinário.

Prevenção é a melhor solução!

Supervisão constante: supervisionar seu pet durante passeios e evitar que ele tenha acesso a locais onde pode haver substâncias tóxicas.

“O envenenamento de pets é uma prática cruel e ilegal. É fundamental que a população se mantenha vigilante e reporte qualquer atividade suspeita às autoridades competentes. Com medidas preventivas e uma resposta rápida, podemos proteger nossos animais de estimação e garantir seu bem-estar”, finaliza a médica-veterinária.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP