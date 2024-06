‘Princesa Adormecida’, com Maisa Silva e Pietra Quintela, ganha trailer e data de estreia

A história de Rosa, ou Áurea – como ela descobre se chamar depois -, faz parte da série de livros “Princesas Modernas” criada pela escritora mineira Paula Pimenta, que já lançou mais de 20 títulos e vendeu mais de dois milhões de exemplares, tendo obras publicadas em países como Espanha, Itália, Portugal e toda a América Latina. A adolescente Rosa é criada por três tios – Florindo (Aramis Trindade), Fausto (Claudio Mendes) e Petrônio (René Stern) – que a protegem a todo custo sem que ela entenda muito o motivo de tanto cuidado. Leva uma vida comum, frequenta o colégio, divide tudo com sua melhor amiga e confidente Clara (Livia Silva), troca mensagens por celular com seu crush Phil (Guilherme Cabral). Até descobrir que a história que escuta desde pequena sobre uma menina chamada Áurea é, na verdade, a sua própria história, com vários elementos que só acreditava existir nos livros, incluindo uma vilã em busca de seu paradeiro para executar sua vingança. O elenco também reúne nomes como Patrícia França, Juliana Knust, Guilherme Cabral e Ju Colombo, entre outros. “Com certeza, este é um dos trabalhos que eu fiquei mais ansiosa para ver e para que o público veja. Espero que o público ame a Rosa e os outros personagens! É um filme maravilhoso, que vai surpreender as famílias por ir muito além de um simples conto de fadas”, antecipa a atriz Pietra Quintela. Na releitura de Bela Adormecida, a autora Paula Pimenta criou uma trama com mistérios, aventura e muita emoção, trazendo o clássico conto popularizado pelos irmãos Grimm para o universo atual das adolescentes. “Princesa Adormecida” é o segundo livro da série a ser adaptado para as telonas. O primeiro longa, “Cinderela Pop”, levou mais de 500 mil espectadores aos cinemas e foi protagonizado por Maisa que, desta vez, faz uma participação especial como a DJ Cinderela, uma interseção entre os personagens das duas obras. “Tenho muito carinho por ‘Cinderela Pop’, ocupa um lugar muito especial no meu coração. E acho que essas histórias da Paula Pimenta fizeram parte da minha adolescência e da de milhares de jovens no Brasil. Então tem uma coisa muito divertida e próxima da nossa realidade”, comenta Maisa. A distribuição do filme tem o apoio do Governo Federal, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e é uma codistribuição com a Riofilme. Sinopse: Rosa é uma típica adolescente que sonha com liberdade e independência enquanto seus três tios, que a criaram como uma filha, a superprotegem a todo custo e não a deixam fazer nada. Aos 15 anos, ela descobre que o mundo que achava real nada mais era que um sonho. Rosa é mais que uma simples jovem que vai à escola e se diverte com sua melhor amiga e troca mensagens com o seu crush. Um mistério do passado volta à tona e uma vilã vingativa coloca sua vida em perigo. Princesa Adormecida é a segunda adaptação para os cinemas da coleção de livros “Princesas Modernas”, de Paula Pimenta, após o sucesso de Cinderela Pop. Elenco: Áurea/Rosa: Pietra Quintela Dj Cinderela: Maisa Phil: Guilherme Cabral Clara: Livia Silva Sophie: Patrícia França Doroteia: Juliana Knust Stefan: Leopoldo Rodriguez Madre Superiora: Ju Colombo Florindo (tio): Aramis Trindade Fausto (tio): Claudio Mendes Petrônio (tio): René Stern Inspetor: Paulo Américo Ficha Técnica: Obra Original: Paula Pimenta Direção: Claudio Boeckel Produção e Supervisão Artística: Rodrigo Montenegro e Mara Lobão Produção Executiva: Vanessa Jardim e Carol Cunha Assistente de Direção: Fernanda Kadlec Roteiro: Marcelo Saback Colaboração de Roteiro: Lara Rodi Direção de Produção: Renata Martins Produção de Elenco: Yolanda Marques Direção de Fotografia: Julio Costantini Direção de Arte: Claudio Nascimento Figurino: Carolina Louceiro Produção Musical: Daniel Lopes Sobre a distribuidora Manequim Filmes: A Manequim Filmes é o selo comercial de distribuição do grupo Vitrine e tem como objetivo alcançar grandes audiências para os melhores filmes brasileiros. Com dois anos de atuação, a Manequim já se consolidou no mercado audiovisual, com a maior bilheteria nacional de 2023: Nosso Sonho – A História de Claudinho e Buchecha. Para os próximos lançamentos a Manequim conta no line-up os filme “Princesa Adormecida”, longa baseado na obra literária de Paula Pimenta; “O Fenômeno e-Sports; e “O Rei da Internet”, história do hacker brasileiro Daniel Nascimento. O Grupo Vitrine Filmes, em aproximadamente 15 anos de atuação, já distribuiu mais de 200 filmes. Entre seus maiores sucessos estão “Aquarius”, “Bacurau”, “A Vida Invisível”, e “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”, Entre os documentários, a distribuidora lançou “Divinas Divas”, “O Processo” e “Amigo Secreto”. Este último abre uma nova fase do grupo que também atua como coprodutor da obra. “Retratos Fantasmas”, último longa de Kleber Mendonça Filho, coproduzido e distribuído pela Vitrine, esteve na seleção oficial do Festival de Cannes 2024 e foi o documentário mais visto em cinemas dos últimos anos. + NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP