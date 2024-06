CEU das Artes de Santa Bárbara recebe oficina de teatro gratuita

O CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste será palco da oficina de teatro do SSPCIC (Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição). Os interessados podem se inscrever pelo telefone (19) 3457.8478 ou na sede administrativa da instituição social, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O SSPCIC está localizado na Rua João Eduardo Mac-Knight, 535, no Parque Zabani.

Ministrada pela atriz profissional e arte educadora Marcela Isler, a oficina será dividida em duas turmas. A primeira, destinada à faixa etária de 19 a 29 anos, terá aulas às terças-feiras, das 19 às 22 horas, no CEU das Artes, localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II.

A segunda turma, voltada a adolescentes de 14 a 18 anos, terá aulas na sede administrativa do SSPCIC, aos sábados, das 8 às 11 horas. Estão disponíveis 40 vagas, sendo 20 por turma. A duração do curso será de 12 meses.

Durante a oficina serão abordados temas como equidade, direitos, violência doméstica, trabalho infantil, gênero e cuidados com a casa comum, entre outros. Após isso, os participantes vão montar esquetes, que são apresentações com até 15 minutos, e participar de atividades da entidade. Ao final do projeto, os atores amadores vão montar uma peça teatral de criação coletiva.

