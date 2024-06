A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (28) em busca da primeira vitória na Copa América. O time comandado por Dorival Júnior enfrenta o Paraguai, em Las Vegas, às 22h (horário de Brasília). O Grupo Globo transmite o jogo em diversas plataformas.

Na segunda-feira (24), o Brasil empatou com a Costa Rica, por 1 a 1, em Los Angeles, na estreia na competição continental mais antiga do futebol mundial. Nesta sexta, mais cedo, às 19h (horário de Brasília), a Colômbia joga contra a Costa Rica, no Arizona, no outro confronto do grupo.

O técnico Dorival Júnior está otimista com a Seleção. “Não vi nenhuma equipe jogando muito mais do que a nossa jogou. Entendo que o resultado não foi adequado e me responsabilizo por ele, mas vamos construir a nossa classificação”, disse o treinador.

“Para quem vive o futebol e tem conhecimento mínimo, sabemos que a seleção tem muito evoluir, mas está em um caminho muito bom”, acrescentou.

