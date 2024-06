Michelle Obama cotada pra substituir Biden

Com as falhas de memória do presidente norte americano Joe Biden no debate desta quinta-feira, o nome da ex-primeira dama Michelle Obama surgiu como força para concorrer com o concorrente dos Republicanos Donald Trump.

Biden foi mal no debate desta quinta-feira e deu algumas titubeadas chamando a atenção do público. Levantamento da CNN logo após o debate mostrou que Trump se deu muito melhor que Biden no confronto.

Pesquisa da Rasmussen Reports de março colocou Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, como a escolha principal dos democratas para substituir o presidente Joe Biden na corrida presidencial. Apesar disso, ela reiterou seu apoio a Biden, descartando qualquer intenção de concorrer à presidência.

Michelle Obama em alta

A pesquisa destacou que 48% dos democratas apoiam a busca por um novo candidato para representar o partido, com Michelle liderando as preferências com 20% de aprovação, à frente de outros potenciais candidatos como o governador da Califórnia Gavin Newsom, a governadora de Michigan Gretchen Whitmer e a vice-presidente Kamala Harris.

