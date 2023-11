No mesmo mês, Chico antecipa novamente pagamento dos servidores

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, antecipou pela segunda vez no mesmo mês o pagamento dos servidores públicos municipais. Nesta sexta-feira (17), foi creditado o adiantamento dos servidores, que costuma ser pago no dia 20 de todos os meses.

De acordo com o prefeito, a medida está sendo possível em razão da saúde financeira do município.

“Mais uma vez conseguimos antecipar o pagamento, levando em consideração que teremos feriado no dia 20. São três dias de antecipação que com certeza farão diferença aos colaboradores”, afirmou o prefeito.

O prefeito destacou ainda que a medida só é possível graças à boa gestão das finanças da cidade. “Acompanho os números diariamente com a secretária Simone Bruno, a quem parabenizo em nome de toda a equipe”, concluiu.

