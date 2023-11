Applebee's abre novo restaurante no Cambuí

Depois de atravessar fronteiras e conquistar o paladar brasileiro com seu cardápio consagrado, o Applebee’s

chega ao bairro Cambuí. O endereço é estratégico para o segundo restaurante em Campinas (SP). “A boa gastronomia está no DNA do Cambuí. E nosso restaurante tem muito a contribuir para perpetuar a tradição do bairro”, afirma Eveline Godoi, gerente de Marketing do Applebee’s. “Com um conceito diferenciado, abrimos as portas na charmosa Avenida Coronel Silva Telles.”

O primeiro Applebee’s em Campinas foi aberto em 2008, no Shopping Iguatemi, e é pioneiro por se instalar fora de uma capital. Com investimentos que ultrapassam R$ 2 milhões, o Applebee’s Cambuí aposta em um público que valoriza a gastronomia de qualidade em um local charmoso para encontrar amigos e celebrar datas especiais.

Na nova unidade, o frequentador tem as especialidades americanas que são a marca registrada da rede: Baby Back Ribs, as famosas costelinhas de porco temperadas e banhadas no molho exclusivo barbecue, e os suculentos Boneless Buffalo Wings, que são cubos de peito de frango empanados e banhados no molho wings. Para somar a estas delícias tem o Big Apple Burger, o impressionante burger com mais de 360g de hamburguer, queijo jack cheddar, bacon, cebola roxa, alface, picles e por fim o molho exclusivo no pão levemente tostado. Também não faltam pratos clássicos, com destaque para o entrecôte grelhado Steak Sizzling Ribeye e o aclamado Sizzling Applebee’s House Sirloin. Massas e sobremesas completam o menu acompanhado de drinques especiais.

Cuidada em todos os detalhes, da decoração minimalista ao atendimento impecável, o restaurante do Cambuí abre cerca de 50 novos postos de trabalho na metrópole, reconhecida como um dos grandes polos econômicos do País. “Nossa operação se inicia com planejamento e projeções de crescimento já no próximo ano”, finaliza Eveline Godoi.

SERVIÇO

Applebee’s Cambuí

Av. Coronel Silva Telles, 407, Cambuí – Campinas (SP)

