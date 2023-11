Brodoloni Assume Coordenação da Pré-Campanha de Ricardo Molina em Americana*

No cenário político de Americana, Luiz Brodoloni, graduado em Gestão Pública aos 24 anos, aceitou o convite de Ricardo Molina para desempenhar um papel crucial na coordenação da pré-campanha ao executivo e na formação da chapa de vereadores.

Com experiência em campanhas anteriores, tendo participado ativamente em 2018 e 2020, Brodoloni se une a Ricardo Molina para forjar uma equipe robusta e de destaque na cidade.

Sua colaboração estratégica será acompanhada por Adriano Panin, o braço direito de Molina na região, consolidando assim uma aliança promissora para os desafios políticos que se avizinham em Americana.

