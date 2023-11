VÍDEO. Seguranças de casa noturna de Americana agridem clientes

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra seguranças da casa noturna New Trips, na Avenida Paulista, em Americana, agredindo clientes do local.

Nas imagens é possível ver ao menos dois seguranças, vestidos de roupa preta, dando socos e chutes em dois homens, sendo que um cai desmaiado e, posteriormente, é socorrido por outras pessoas que estavam no estabelecimento.

O responsável pelo local afirmou à imprensa que “os dois indivíduos (agredidos) estavam na festa e tiraram a camisa, além de tentarem arrumar briga no interior do estabelecimento. Diante disso, o segurança tirou os dois do evento. Eles ficaram lá na frente e, após o encerramento do evento, tentaram agredir o segurança, que revidou”, afirmou.

Apesar do responsável reiterar que a casa já estava fechada no momento do ocorrido, no vídeo é possível observar que durante as agressões há música alta e pessoas no interior do estabelecimento.