Você quer dar uma repaginada na sua casa, mas não sabe como aproveitar melhor o espaço?

Não se preocupe, existem alguns truques simples que podem fazer um ambiente parecer maior do que ele realmente é.

Eles vão fazer toda a diferença na hora de decorar.

E na hora de saber como usar cores, espelhos, iluminação e outros elementos para criar uma sensação de amplitude e conforto no seu espaço.

Neste artigo, separamos algumas dicas de como criar essa ilusão de ótica e deixar sua casa mais bonita e aconchegante.

Acompanhe e confira!

10 truques para um ambiente parecer maior

Use cores claras nas paredes e no teto

Cores claras refletem mais a luz e dão uma sensação de amplitude.

Por isso, evite cores escuras ou muito vibrantes, pois elas podem diminuir o espaço visualmente e podem deixar o ambiente mais pesado e cansativo.

Isso é ainda mais relevante no contexto de mercado de trabalho com home office, em que os colaboradores devem priorizar um ambiente calmo e trabalho para concentração.

Aproveite a luz natural

Abra as janelas e deixe a luz do sol entrar. Isso vai iluminar o ambiente e torná-lo mais arejado.

Se possível, use cortinas leves e transparentes, que não bloqueiem a entrada de luz. Uma boa iluminação faz o ambiente parecer mais arejado e vivo.

Use tapetes para delimitar os espaços

Tapetes podem ajudar a criar setores dentro de um ambiente, como sala de estar, sala de jantar, home office, entre outros cômodos.

Escolha tapetes com cores e estampas que combinem com o restante da decoração e que não sejam muito grandes nem muito pequenos para o espaço.

Decore com plantas

Plantas trazem vida, cor e frescor para o ambiente.

Elas também ajudam a purificar o ar e a reduzir o estresse.

Você pode usar plantas de diferentes tamanhos, formas e cores, em vasos, cestos, suportes ou penduradas no teto ou na parede.

Use espelhos

Os espelhos são ótimos aliados para ampliar o espaço, pois eles refletem o ambiente e criam uma sensação de profundidade.

Você pode colocar um espelho grande na parede oposta à janela, por exemplo, ou usar vários espelhos menores em pontos estratégicos.

Escolha móveis proporcionais ao tamanho do ambiente

Não adianta ter um sofá enorme em uma sala pequena, pois ele vai ocupar muito espaço e deixar o ambiente apertado.

Prefira móveis menores e multifuncionais, que possam ser usados para várias finalidades.

Por exemplo, uma mesa dobrável que pode servir como escrivaninha para o home office ou como mesa de jantar.

Organize a disposição dos móveis

Evite colocar os móveis encostados nas paredes, pois isso pode criar uma sensação de confinamento.

Isso principalmente ao organizar um quartinho de bebê, em que há muitos móveis importantes, como o berço e cômoda e a poltrona de amamentação.

Deixe um espaço entre os móveis e as paredes, para criar um fluxo de circulação.

Também evite colocar muitos objetos no chão, pois eles podem atrapalhar a passagem e poluir visualmente o ambiente.

Use prateleiras e nichos

Invista em prateleiras, nichos, cômoda 6 gavetas e armários suspensos.



Esses elementos podem ajudar a aproveitar o espaço vertical e a organizar seus objetos de forma prática e elegante.

Além disso, eles permitem que você guarde e exponha seus objetos de forma organizada e criativa.

Você pode usar prateleiras e nichos para guardar livros, plantas, quadros, velas, entre outros objetos.



Mas cuidado para não exagerar na quantidade de itens, pois isso pode causar uma impressão de bagunça.

Decore com bom gosto

Use sua criatividade para decorar seu ambiente com objetos que reflitam sua personalidade e seu estilo.



Mas lembre-se de manter o equilíbrio e a harmonia entre as cores, as formas e as texturas e confira sempre as últimas notícias para ajudar no ambiente.

Não sobrecarregue o ambiente com muitos elementos, pois isso pode tirar o foco do que realmente importa: o seu bem-estar.

Mantenha o ambiente limpo e organizado

Por fim, um dos truques mais importantes para fazer seu ambiente parecer maior é manter tudo limpo e organizado.

Evite acumular objetos desnecessários, bagunça ou sujeira.



Isso vai fazer com que você se sinta mais confortável e feliz no seu lar.