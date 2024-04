Chico entrega revitalização da praça do Parque Novo Mundo

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou a revitalização da Praça Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo, na manhã desta terça-feira (30). As melhorias na área de lazer incluíram a implantação do Espaço Pet Legal e quadra de areia. Durante as obras, o espaço também recebeu pintura geral, reforma do Espaço Kids e instalação de bebedouro e lixeiras. A praça conta ainda com iluminação de LED e mini campo de futebol. Foram investidos cerca de R$ 100 mil em recursos próprios do município na revitalização.

“Estou sendo muito feliz, ao lado do Odir, em nossa caminhada no dia a dia pela cidade. Gostaria de ressaltar que não fazemos mais que a nossa obrigação, mas estamos cumprindo com aquilo que desejamos na nossa candidatura. Trazer vida nessas praças é combater as pessoas má intencionadas, trazendo segurança para as famílias que aqui frequentam. Não mediremos esforços para cada dia mais trabalhar pela população e por Americana”, disse o prefeito Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi reforçou sobre a importância do trabalho em conjunto para a revitalização das praças. “Nossos servidores não medem esforços para contribuir nesse trabalho de revitalização das praças e em todos os trabalhos que estão sendo executados nessa gestão. Eu e o prefeito Chico sabemos da importância de todos e essa união das secretarias tem feito a diferença em todas as áreas, buscando melhorias para a população”.

Alunos do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, localizada ao lado da praça, realizaram uma apresentação sobre educação ambiental, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Educação. Após a entrega oficial, o canil da Guarda Municipal de Americana (Gama) também realizou uma apresentação com o cão Bolt para as crianças.

“Revitalizar praças é proporcionar um local digno para que as pessoas possam se divertir com a família. O local deixa de ser ocioso, oferecendo opções de lazer para as crianças, com o Espaço Kids, e o Pet Legal, para os animais de estimação, além claro de esporte com o campo de futebol”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância do espaço público para a população. “A Praça Manoel Rodrigues Nogueira, revitalizada pela Prefeitura, traz um novo espaço para os moradores da região do Parque Novo Mundo, para que tenham mais segurança e conforto no lazer. Traz ainda uma nova opção para os pais de pets levarem seus animais de estimação para passear, o Espaço Pet Legal. Que a população possa desfrutar deste local junto aos seus familiares e amigos, aproveitando os momentos de lazer”.

Além da Praça Manoel Rodrigues Nogueira, desde 2022 a Prefeitura de Americana já concluiu a reforma das praças Sérgio Miante – “Vó Palmira” (Jardim Nossa Senhora do Carmo), Gunnar Bedicks (Jardim Glória), Imigrantes (Santa Maria), Francisco Matarazzo (Hospital São Francisco), Sebastião de Paula (Jardim Lizandra) e Natale Pinese (São Manoel), e ainda a construção e entrega da Praça Catharina Boschiero Frezzarin, na Avenida de Cillo com a Rua Limeira, na região dos bairros Jardim São José, Terramérica e Parque Novo Mundo.

Estão em processo de revitalização as praças José Leite de Camargo, na Orla da Praia Azul; Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim; Vinicius de Moraes, no Antônio Zanaga; Maçônica, no Werner Plaas; Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin, Jaime Dantas de Abreu, no Jardim Progresso; Presidente JK, na Vila Biasi; Arlindo Rocha Filho, no Parque da Liberdade; José Faé, no Jardim Paulista; Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil; Nações, no Frezzarin; Farmacêutico Hermes Fanelli, no Antônio Zanaga I; Alfredo Nardini, no Boa Vista; e no Jardim Esplanada.

Também estão sendo construídas uma área de lazer na Avenida Brasil e outra localizada na Rua Francisco Carlos Maciel, no Jardim Mário Covas.

Mais notícias da cidade e região