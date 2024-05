A edição 2024 do Santa Bárbara Rock Fest registrou até o momento 106 inscrições de artistas e bandas. Com início há oito dias, as inscrições seguem até dia 24 deste mês via site rockfest.culturasbo.com. A inscrição não garante a participação no festival, apenas permite aos candidatos o ingresso à fase seguinte do processo de seleção.

Cerca de 72% ainda não se apresentaram no Maior Festival de Rock independente do interior paulista. Cento e um inscritos são do Estado de São Paulo e os demais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Santa Bárbara lidera as cidades com mais inscrições atrás apenas de São Paulo. A seguir aparecem Americana, Campinas, Piracicaba, Limeira, São Bernardo do Campo, Jundiaí, Valinhos, Socorro, Sorocaba, Jaú, Pederneiras, São José dos Campos, Tatuí, Itu, Louveira, Pindamonhangaba e Taubaté, entre outras.



Até o momento, dos estilos, 24% ofereceram trazer Pop Rock, 13% Classic Rock, 13% Heavy Metal e 11% Hard Rock, entre outros, sendo 25% com repertório autoral. Dezoito por cento das bandas são formadas desde 2022.

A seleção de artistas e bandas será realizada por uma curadoria, constituída por colaboradores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e membros do Conselho Municipal de Política Cultural, por meio da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização), mediante critérios de proporcionalidade regional, apelo popular, estilo musical, setlist e identificação de demandas, sem a obrigatoriedade de justificar publicamente a sua escolha.



O ato de convocação será comunicado oficialmente via e-mail até o dia 20 de junho de 2024, contendo informações resumidas acerca do evento, data, local da apresentação, duração e o valor da ajuda de custo. As apresentações serão realizadas em ambientes abertos e/ou fechados, com estrutura de sonorização, iluminação, palco e camarim fornecida pela organização. Vale ressaltar que os selecionados devem estar cientes da necessidade de adaptação de seus dias e horários de apresentação, indicados pela organização.

O Regulamento completo está disponível no site rockfest.culturasbo.com. Em caso de dúvidas, o artista pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail rockfest@santabarbara.sp.gov.br e/ou pelo telefone (19) 3455.7000. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Evento

A 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest será nos dias 23 de agosto, a partir das 18 horas, e nos dias 24 e 25 de agosto, a partir das 13 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Pitty, Fresno, Sepultura, Gloria, Raimundos e Viper serão os headliners.

O evento conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar e Denso, apoio da Raízen, Tivoli Shopping, Unimed Santa Bárbara Americana e SOS Telecom, media partner com a EPTV, G1, Rádio Santa Bárbara FM e Atomcore Studio e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.