“Operação São Paulo Sem Fogo” tem início em Santa Bárbara

A “Operação São Paulo Sem Fogo 2024” teve início neste mês de maio em Santa Bárbara d’Oeste, regulamentada pelo Decreto n° 7.555, de 8 de maio de 2024, e sob coordenação da Defesa Civil barbarense. Até 30 de setembro, este período é caracterizado pela baixa umidade relativa do ar, quedas bruscas de temperatura, baixa vazão dos mananciais e aumento de incêndios em área de cobertura vegetal.

Durante a “Operação São Paulo Sem Fogo 2024”, foram intensificadas em Santa Bárbara d’Oeste as medidas preventivas à minimização dos efeitos da estiagem e das ações do acompanhamento dos índices de baixa umidade relativa do ar, previsão meteorológica e vistoria de campo.

Quando a Umidade Relativa do Ar (URA) estiver entre 20 a 30% – Estado de Atenção ou Estado de Alerta (URA entre 12 a 20%), a Defesa Civil emite alerta e realiza a vistoria de campo. Quando a URA estiver abaixo de 12% – Estado de Emergência, haverá emissão de alerta e acionamento do plano de chamada. Em relação à queda brusca de temperatura, se estiver em 13ºC, haverá a atuação da Secretaria de Promoção Social.

O Comitê Gestor da Operação no Município é constituído pelas secretarias de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Obras e Serviços, Promoção Social, Meio Ambiente, Saúde, Governo, Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Educação, Fazenda, Administração e de Justiça e de Relações Institucionais, além do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Vale ressaltar que todos os órgãos integrantes da Operação priorizarão ações que envolvam a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, das pessoas idosas e das pessoas com deficiência em situação de risco e desastre.

Orientações

A Defesa Civil barbarense orienta que para este período a população aumente a ingestão de água, frutas e vegetais para evitar a desidratação, economize água e energia elétrica e tome cuidado com cigarros acesos, balões festivos e queimadas para evitar incêndios.

Para começar a receber as mensagens de alertas, basta enviar uma mensagem SMS via celular para o número 40199 informando o CEP da cidade.

Em caso de ocorrência de incêndios, a pessoa pode entrar em contato com a Defesa Civil de Santa Bárbara pelo telefone 199 (plantão 24 horas) ou 3454.3075 (de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas). O órgão está localizado na Rua Graça Martins, 464, no Centro.