“Sacola do Amor”: Tivoli Shopping promove campanha do agasalho

O frio se aproxima e o Tivoli Shopping reafirma seu compromisso com a solidariedade, através da iniciativa “Sacola do Amor”. Com o tema “Doe amor, por amor -Em tempos de frio, mostre que seu coração é quente”, a ação vai arrecadar roupas, agasalhos, cobertores, edredons e calçados novos ou em bom estado de uso.

A sacola gigante da campanha está disponível próximo à loja Renner para receber as doações de clientes, colaboradores e prestadores de serviços do empreendimento.

“Cada doação é um gesto de carinho e fará uma grande diferença para as famílias em situação de vulnerabilidade. Contamos com a colaboração de todos nessa importante campanha”, diz Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Os donativos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste e, posteriormente, encaminhados ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários) e entidades assistenciais do município.