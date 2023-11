Chocolates apresenta lançamentos para o Natal

Para comemorar o Natal em grande estilo, a Dengo Chocolates,

marca brasileira de chocolate bean to bar que trabalha com pequenos e médios produtores de cacau do sul da Bahia e do Pará, apresenta combinações incríveis da tradicional massa de panetone, feita em fermentação natural, com ingredientes brasileiros. Com muita personalidade, mais cacau e menos açúcar, as receitas são repletas de sabor e alto astral, sendo o presente perfeito para a pessoa amada e um ótimo complemento para brindar os bons momentos do ano.

Com o conceito de Feliz Astral, a Dengo traz um Natal brasileiro com muito bom humor, alegria, afeto, sabores e cores. O diferencial do catálogo se inicia em sua massa, mais fofinha, com alvéolos mais abertos, além de descartar o uso de essência de panetone, trazendo seu aroma natural com cumaru, fava de baunilha e raspas de laranja e limão. “É uma massa rica e leve, feita da tradicional maneira italiana e combinando sabores autênticos brasileiros”, conta Luciana Lobo, chocolatière e head de produtos da Dengo Chocolates.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Ao todo, são sete versões de panetone, cinco deles com embalagens reutilizáveis de tecido, que, além de lindas, geram menos impacto ambiental e podem ser usadas na decoração da casa ou das roupas, basta usar a criatividade. A grande novidade é o Panetone Cacau (R$ 250 | 550g). Super exclusivo, serão produzidas poucas unidades, vendidas em algumas lojas de São Paulo: Dengo Faria Lima, JK Iguatemi, Iguatemi São Paulo, Iguatemi Higienópolis, Dengo Itaim, Morumbi Shopping e Shopping Cidade São Paulo. Assinado pela chocolatière da Dengo, Luciana Lobo, em parceria com a padaria paulista Le Blé, é feito com o fruto do cacau, sendo que o desenvolvimento desta iguaria glaceada levou mais de um ano e meio até atingir o sabor desejado. A ideia é mostrar a versatilidade do Cacau, que vai além do chocolate, e a possibilidade de aproveitá-lo como um todo. De fermentação natural artesanal, a massa é leve e delicada para derreter na boca com pedaços de cacau glaceados. A finalização, por sua vez, é feita com crosta de nibs de cacau. O resultado dessa combinação é um aroma exótico floral. Por não conter conservantes, tem validade de 30 dias e deve ser consumido o mais fresco possível.

O catálogo de Natal 2023 também dá as boas-vindas aos Cubos de Panetone Cupuaçu (R$89,90 | 200g), pedacinhos de panetone de cupuaçu cobertos por chocolate 65% cacau, e ao Quebra-Quebra Panetone (R$ 99 | 150g), combinando o mais famoso produto Dengo ao símbolo natalino. “Esse novo Quebra-Quebra traz pedaços da nossa exclusiva massa de panetone junto do nosso chocolate 50% cacau. É equilibrado, com gostinho de Natal e de Dengo ao mesmo tempo”, explica Luciana Lobo.

Os clássicos não poderiam ficar de fora deste momento. Por isso, a marca recorda sabores marcantes em seu catálogo de Natal, como o Panetone com Gotas de Chocolate Ao Leite 50% Cacau (R$119,90 | 500g), que ganha a finalização de uma generosa camada de castanha-de-caju, encontrado também na versão de 400g (R$ 99,90) e na mini (R$69,90 | 230g); o Gotas de Chocolate Ao Leite 50% Cacau, Laranja e Cupuaçu (R$119,90 | 500g), com pedaços de chocolate ao leite 50% cacau, um toque de cítrico vindo da laranja e cupuaçu glaceados, finalizado com uma deliciosa crosta de castanha-de-caju; o Recheado com Chocolate e Doce de Leite (R$149,90 | 650g), que traz a mistura perfeita entre os sabores natalinos com a irresistível crosta de castanha-de-caju Dengo; o Recheado com Goiabada (R$ 149,90 | 650 g), que traz uma explosão do doce típico em seu recheio e uma deliciosa crosta de castanha-de-caju e coco ralado para finalizar; e o Recheado com Bananada (R$ 149,90 | 650 g) com uma generosa camada de doce de banana, também finalizado com crosta de castanha-de-caju. Outra opção são os Cubos de Panetone (R$ 89,90 | 200g), pedaços de panetone em massa de fermentação natural cobertos com chocolate 50% cacau.

A linha Troncos também ganha um novo integrante, o de Caramelo (R$ 159 | 400g), feito chocolate ao leite 50% cacau e três camadas de recheio: caramelo e flor de sal, ganache 70% cacau e gianduia de castanha-de-caju com deliciosos pedaços de noz pecã. Além dele, há a versão Laranja (R$ 159 | 400g), chocolate ao leite 50% cacau recheado com ganache de laranja, gianduia e massa folhada com um toque de cachaça.

Quando o assunto é presentear, a Dengo sempre apresenta as melhores opções. O Xodozinho (R$39,90 | 50g), é uma caixa de chocolate Dengo 58% cacau recheado com ganache ao leite, e a Caixa de Trufas (R$ 72,90 | 132g) inclui trufas de três sabores – Intensa, Coco e Amendoim, sendo quatro unidades de cada. Se preferir, tem também a Lata de Trufas (R$ 49,90 | 132g) com 12 trufas ao leite recheadas com ganache de chocolate ao leite. Outra opção é a Caixa de Drágeas (R$ 115 | 300g) com quatro variedades de drágeas: Amêndoa de Cacau, Macadâmia, Castanha-de-Caju e Coco.

Sobre a Dengo

Lançada em 2017 como um negócio de impacto social, a Dengo é uma marca brasileira de cafés e chocolates de alta qualidade que combina prazer com propósito. O principal compromisso da marca é gerar renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil. Dengo é uma marca de chocolate ético que muda o mundo, criando misturas irresistíveis que combinam sabor com saúde, transformando os produtores de cacau em protagonistas. Hoje, são mais de 150 famílias envolvidas – cuidando de todos os detalhes, do plantio ao produto, mantendo assim o ciclo constante e sustentável, recebendo mais pelo cacau de qualidade que produzem. Em 2022, a empresa expandiu seu negócio de impacto social para a Amazônia, passando a trabalhar também com o cacau paraense e incluindo famílias produtoras locais em seu projeto. Em 2023, a Dengo inicia seu processo de internacionalização com a abertura de sua primeira loja em Paris.

Lojas Dengo

Fábrica de Dengo – Av. Brg. Faria Lima, 196 – Pinheiros, São Paulo

Iguatemi Faria Lima – Av. Brg. Faria Lima, 2232 – 1º Andar – Jd Paulistano, São Paulo – SP

Itaim Bibi – Rua Pedroso Alvarenga, 1077 – Itaim Bibi, São Paulo

Morumbi Shopping – Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Piso Térreo, São Paulo

JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Piso 2, São Paulo

Shopping Cidade São Paulo – Avenida Paulista, piso Térreo – São Paulo

Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3.970 – Piso 1, São Paulo

Shopping Pátio Higienópolis – R. Dr. Veiga Filho, 133 – Piso Pacaembu, São Paulo

Shopping Villa Lobos – Av. das Nações Unidas, nº 4777 – Piso 3, São Paulo

Shopping Ibirapuera – Av. Ibirapuera, 3103 – Piso Campo Belo, São Paulo

Shopping Anália Franco – Av. Reg. Feijó, 1739 – Piso Tulipa, São Paulo

Shopping Jardim Sul – Av. Giovanni Gronchi, 5819 – piso 1, Vila Andrade, São Paulo

Shopping Pátio Paulista – R. Treze de Maio, 1947 – Piso Paraíso – Bela Vista, São Paulo

Iguatemi Alphaville – Al. Rio Negro, 111 – Piso Tocantins, Barueri

Iguatemi Campinas – Av. Iguatemi, 777 – Piso 1, Campinas

Iguatemi Ribeirão Preto – Av. Luiz Eduardo Toledo Prado, 900 – Vila do Golfe, Ribeirão Preto – SP, 14027-250 – piso superior

Galleria Shopping – Av. Bailarina Selma Parada, 505 – 2º Piso, Campinas

Catarina Fashion Outlet – R. Rafael Dias Costa, 140 – São Roque, SP

Shopping Pátio Batel – Av. do Batel, 1868 – 2º Piso, Curitiba

Park Shopping Barigui – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Térreo, Mossunguê, Curitiba

Shopping Village Mall – Av. das Américas, 3900 – Piso L2, RJ

Shopping Leblon – Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Piso 1, RJ

Barra Shopping – Av. das Américas, 4666 – Piso Américas, Barra da Tijuca, RJ

Shopping Rio Sul Park – Rua Lauro Muller, 116 – Botafogo, RJ

Tijuca Shopping – Av. Maracanã, 987 – Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Rio Design Barra – Av. das Américas, 7777 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ,

Rio de Janeiro – Rua Garcia D’Ávila – Ipanema, Rio de Janeiro – RJ

Shopping Iguatemi Brasília – St. de Habitações Individuais Norte CA4 – 1º Piso, Lago Norte, Brasília

ParkShopping – SAI/SO Área 6580, s/n – Guará, Brasília – DF

Ilhéus – Rua Luis Vianna, 113 – São Sebastião, Ilhéus, Bahia.

Trancoso – R. Carlos Alberto Parracho, 461 – Quadrado, Trancoso – Porto Seguro, Bahia

Shopping da Bahia – Av. Tancredo Neves, 148 – Piso 3 – Caminho das Árvores, Salvador – BA

Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 3133 – Piso L1 – Caminho das Árvores, Salvador – BA

BH Shopping – Rod. BR trezentos e cinquenta e seis, 3.049, loja 70 71- Belvedere – Belo Horizonte – MG

Diamond Mall – Av. Olegário Maciel, 1.600, loja 61 62, Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG

Shopping Iguatemi Fortaleza – Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz, Fortaleza – CE

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP