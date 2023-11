As 20 cidades brasileiras mais propensas a traição

Com o verão cada vez mais perto, muitos estão se preparando para desfrutar de tudo o que a estação mais quente traz ao lado de seus parceiros. No entanto, para alguns, o momento traz uma oportunidade de explorar novas conexões. De acordo com dados exclusivos da Ashley Madison, o principal site¹ de relacionamentos extraconjugais do mundo, o período é o momento ideal para ajustar seus planos e considerar um novo romance fora dos limites do compromisso.

O novo ranking, intitulado “No Pátio do Posto: Cidades do Brasil em que mais procuram alguém de outro alguém”, analisou as inscrições no país entre 1º de Outubro de 2022 e 20 de fevereiro de 2023, considerando a base per capita, para determinar as cidades mais inclinadas à não monogamia.

Ranking Brasileiro de Infidelidade*

Brasília Curitiba Porto Alegre Goiânia São Paulo Campinas Campo Grande Santo André Belo Horizonte Guarulhos Rio de Janeiro São Bernardo do Campo João Pessoa Manaus Recife Maceió Natal Fortaleza São Luís Teresina

Mudanças de Verão

Assim como o inverno, a temporada de verão demonstra que a não-monogamia é uma tendência em todo o Brasil, com diversas cidades, grandes e pequenas, apresentando altos índices de atividade extramatrimonial.

“O calor do verão traz à tona uma dinâmica única nos relacionamentos. Com a aproximação do clima mais quente, as pessoas muitas vezes anseiam por novas experiências e conexões emocionais. Se não encontram isso em seus relacionamentos convencionais, algumas pessoas buscam alternativas para atender a essas necessidades,” afirma Isabella Mise, Diretora Sênior de Comunicações da Ashley Madison.

Durante o último inverno brasileiro, o Ashley Madison também havia mergulhado em suas inscrições para identificar as cidades mais propensas a não monogamia. Agora, ao comparar esses resultados com a temporada de verão, observamos algumas mudanças.

Brasília manteve sua liderança tanto no inverno quanto no verão, indicando uma consistência nas taxas de infidelidade ao longo do ano. A região sul viu duas de suas principais cidades, Curitiba e Porto Alegre, entrarem no Top-3 e, com isso, Goiania perdeu a vice-liderança e São Paulo acabou indo de terceiro para quinto no ranking.

Apesar disso, o estado paulista continua a ter uma representação significativa no ranking, com cinco cidades em nossa pesquisa. Além da capital, Campinas, Santo André, Guarulhos e São Bernardo do Campo estão na lista. Isso destaca a diversidade nas dinâmicas de relacionamentos dentro do estado.

“O ranking geral permanece diversificado, abrangendo diversas regiões do Brasil. Isso sugere que a busca por diferentes tipos de relacionamento não é restrita a uma área específica, mas uma tendência generalizada em todo o país. A plataforma continua a ser um reflexo da evolução constante dos relacionamentos modernos, incentivando a compreensão e o diálogo aberto sobre as complexidades envolvidas”, completa Isabella.

*Com base no número de inscrições no AshleyMadison.com 1º de Outubro de 2022 e 20 de fevereiro de 2023 em uma base per capita.

¹ Com base no número de novos assinantes no Ashley Madison desde 2002

Sobre Ashley Madison

Ashley Madison é líder global em namoro casado com mais de 80 milhões de membros em todo o mundo desde 2002. Disponível em 52 países e 15 idiomas, a missão da empresa de oferecer aos adultos uma plataforma para se conectar discretamente a tornou o principal destino para affairs.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPPv