O mundo inteiro está acostumado com a prática de esportes. Desde os mais populares que envolvem o futebol, basquete, vôlei, automobilismo, até mesmo as categorias que agregam menos atletas, como combinado nórdico, freesking, entre outros. Mas existe um, em específico, que tem se tornado um verdadeiro fenômeno: o E-sport.

Possivelmente, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar nessa categoria, que tem impulsionado cada vez mais competidores e o mercado de games. E existem muitos detalhes que envolvem esta modalidade. Por isso, acompanhe o texto abaixo para entender perfeitamente como ele funciona, além de saber algumas curiosidades.

O que é o E-sport?

Antes de tudo, é preciso explicar o que significa o E-sport. Esse termo em inglês é utilizado para categorizar as competições realizadas de forma virtual. As transmissões são realizadas, na maioria das vezes, via streaming, mas alguns campeonatos já são televisionados, inclusive aqui no Brasil.

O primeiro passo para muitos se tornarem jogadores profissionais é justamente jogar na própria casa. Para se ter uma ideia, um levantamento realizado pela Game Brasil apontou que três a cada quatro brasileiros jogam games. Isso representa cerca de 74,5% da população nacional; uma potencial quantidade para migrar para os E-Sports.

Quais os tipos de E-sports e como funcionam?

Como essa modalidade foi criada no exterior, a maioria dos termos é em inglês. Mas existem seis que são mais comuns: MOBA (Multiplayer Online Battle), FPS (First Person Shooter), Card Games, Battle Royal, Simuladores e Evo Fight Games.

Para participar, é preciso entender como os elementos de alguns torneios funcionam. Em alguns casos, os jogadores podem participar de forma individual ou fazer parte de uma equipe profissional. Eles normalmente fazem parte de uma organização, que faz o intermédio dos jogadores com o torneio.

Também há as ligas de cada modalidade. Elas são responsáveis por organizar tudo, seja data, premiação ou regras. É comum ver apenas uma liga cuidando de uma modalidade específica de jogos.

Por que os E-sports são tão populares?

A palavra-chave está na geração. Muitos começam apenas jogando com o próprio console e a cadeira gamer. Em 2019, para se ter uma ideia, o mercado de jogos eletrônicos movimentou US$ 1,1 bilhão, segundo relatório da Global Market Report.

Há também a facilidade que as pessoas têm para chegar a um tipo de jogo que seja de sua preferência. E justamente pelo fato de movimentar muito dinheiro, existe o outro lado que impulsiona isso. No caso, são as empresas privadas que organizam os torneios e crescem cada vez mais.

