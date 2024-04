Coca-Cola contrata PCDs na região

PCDs- A Coca-Cola FEMSA Brasil, uma das maiores fabricantes do sistema no mundo

em volume de vendas, lança o programa Acelerando Talentos, voltado à contratação e capacitação de pessoas com deficiência. Ao final dos processos, aqueles que forem aprovados terão a oportunidade de integrar o quadro de colaboradores da empresa na área de operações comerciais em regiões de atuação da companhia. Em São Paulo, há vagas disponíveis para as cidades de Campinas e Sumaré.

A primeira turma será focada na formação de promotores (as) de vendas, para atuação em supermercados e outros PDVs. Para participar, os interessados precisam ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo.

Para as vagas em Campinas e Sumaré as inscrições devem ser feitas até o dia 09 de maio pelo link https://forms.gle/TzSkvAwfRZo7H3BPA. Os inscritos participam do processo seletivo ainda no mesmo mês, e aqueles que forem aprovados no recrutamento do “Dia D”, previsto para o dia 24 de maio, serão contratados e receberão treinamento para assumirem seus postos de trabalho.

Essa capacitação será focada em oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional para PcDs e terá duração de duas semanas, com módulos abordando Protagonismo e Carreira; Relacionamento e Inteligência Emocional; Atendimento ao Cliente e Postura Profissional; entre outros. Além disso, o treinamento inclui vivência em pontos de venda e integração funcional, a fim de melhor compreensão das funções a serem executadas.

O Acelerando Talentos faz parte de um conjunto de ações promovidas pela área de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa. “Nosso objetivo vai além de atrair os profissionais. Buscamos oferecer oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento para que possam integrar-se à companhia, ter um bom desempenho em suas funções e desenvolver suas carreiras na Coca-Cola FEMSA Brasil”, afirma Gabriela Araújo, Gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da companhia.

Sobre a Coca-Cola FEMSA

A Coca-Cola FEMSA é a maior engarrafadora da franquia Coca-Cola do mundo por volume de vendas. A Companhia produz e distribui bebidas das marcas registradas da The Coca-Cola Company, oferecendo um amplo portfólio de 134 marcas a mais de 270 milhões de consumidores todos os dias. A companhia comercializa e vende aproximadamente 3,8 bilhões de caixas unitárias através de mais de 2 milhões de pontos de venda por ano. Operando 56 unidades de manufatura e 249 centros de distribuição, a Coca-Cola FEMSA está comprometida a gerar valor econômico, social e ambiental para todos os seus grupos de interesse em toda a cadeia de valor. A Companhia é membro do Índice de Sustentabilidade de Mercados Emergentes do Dow Jones, Índice de Sustentabilidade MILA Pacific Alliance do Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index; e do índice S&P/BMV Total México ESG, entre outros. Suas operações abrangem alguns territórios no México, Brasil, Guatemala, Colômbia e Argentina, e, em nível nacional, na Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Uruguai e Venezuela mediante um investimento na KOF Venezuela.

PLT Nova Odessa tem 30 vagas de emprego publicadas nesta 2ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa está recebendo currículos para a seleção de 30 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda-feira (29/04) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

AJUDANTES

Nesta sexta-feira (03/05), das 9h às 15h, o PLT/Poupatempo de Nova Odessa sedia também um processo seletivo para o preenchimento de três vagas de Ajudante Geral. Os interessados comparecer munidos de currículo e documentos pessoais. As vagas são para uma empresa terceirizada que atua junto à KS Pistões.

O salário é R$ 1.700,00 mais benefícios, como vale transporte (desconto de 2,5%), refeição no local de trabalho (sem desconto em Folha de Pagamento) e seguro de vida em Grupo (sem desconto em folha de pagamento). A carga horária é de 44h semanais. As atividades previstas incluem executar serviços de limpeza e organização da área industrial, executar as tarefas de coleta, tratamento e armazenamento de resíduos (cavacos, ligas e scraps industriais).

Confira as demais vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE USINAGEM – Curso SENAI na área de usinagem, não necessita experiência. (1 vaga)

ATENDENTE/RECEPCIONISTA – Para trabalhar em restaurante, anotando pedidos e atendendo redes sociais. (1 vaga)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO – Noção em laboratório que tenha trabalhado em área têxtil. (1 vaga)

CORTADOR – Executa atividades básicas de corte dos tecidos em geral utilizados na confecção de capas. Responsável pelo manuseio básico de máquinas de corte, modelagem, medição de forma manual ou mecânica. Desejável experiência como Cortador. (1 vaga)

ESTAGIÁRIOS/PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Para trabalhar em academia. (3 vagas)

FRESADOR FERRAMENTEIRO – Com experiência na função. (3 vagas)

OPERADORA DE CAIXA – Para trabalhar em mercado. Ter experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE GIRO ZERO – Para operar máquina de cortar grama. (1 vaga)

OPERADOR DE TINTURARIA – Com experiência na função. (1 vaga)

PCP – Profissional com amplo conhecimento na área. Experiência de 3 anos no mesmo emprego. (1 vaga)

PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO – Graduado em Educação Física para trabalhar em academia. (1 vaga)

SUPERVISOR DE RH – Supervisão de equipe, recrutamento, seleção e integração de novos funcionários, gerenciamento de conflitos, avaliação de desempenho, planos de cargos e salários, apontamento e fechamento de folha de pagamento, admissão, demissão, cálculo de rescisão contratual, férias e 13º, manutenção e fechamento de ponto eletrônico e horas extras. (1 vaga)

OPERADOR DE MONTAGEM – Conhecimento em montagem e desmontagem de ferramentas e atividades correlatas a ferramentaria. Ambos os sexos, necessário ter veículo próprio, pois, local não tem acesso a transporte público. (1 vaga)

OPERADOR DE INJETORA METÁLICA – Conhecimento na área de fundição/injetora. Ambos os sexos, necessário ter veículo próprio, pois, local não tem acesso a transporte público. (1 vaga)

FORNEIRO – Desejável curso de empilhadeira. Ambos os sexos, necessário ter veículo próprio, pois, local não tem acesso a transporte público. (1 vaga)

REBARBADOR – Desejável conhecimento na área de Rebarbação. Ambos os sexos, necessário ter veículo próprio, pois, local não tem acesso a transporte público. (1 vaga)

