A abdominoplastia é um procedimento cirúrgico muito procurado por homens e mulheres que desejam remover o excesso de gordura e pele da região abdominal. Mas, para garantir uma recuperação saudável e segura, é fundamental seguir todas as orientações médicas. Conversamos com o Dr. Gustavo Capobianco, cirurgião plástico renomado, para saber quais são os cuidados pós-operatórios mais importantes.

De. Gustavo explica que assim como outros procedimentos, durante os primeiros dias, é importante tomar cuidado com o dreno e evitar esforços físicos que possam comprometer a cicatrização da cirurgia.

O médico recomenda que os pacientes façam caminhadas leves a cada três horas para evitar a trombose. “Para auxiliar ainda mais na prevenção de complicações, quando for deitar, é importante elevar a perna para aumentar o retorno venoso. Essa posição ajuda a reduzir o inchaço e prevenir problemas de circulação”, explica o cirurgião.

Outro cuidado importante é passar os cremes recomendados pelo médico. “Os cremes ajudam a hidratar a pele e acelerar a cicatrização. Mas é importante seguir as orientações do que utilizar, para evitar irritações e outras complicações”, alerta Capobianco.

Para ele, também é fundamental manter uma dieta saudável e equilibrada durante a recuperação. “O corpo precisa de nutrientes e vitaminas para se recuperar adequadamente. Por isso, é importante evitar alimentos ricos em gordura e açúcar, e priorizar alimentos ricos em proteínas e fibras como leguminosas, verduras e legumes”, sugere o especialista. Beber bastante água também é fundamental para manter o corpo hidratado e auxiliar na eliminação de toxinas.

Ele finaliza recomendando que os pacientes tenham cuidado ao escolher a roupa durante a recuperação. “É importante usar roupas largas e confortáveis, que não pressionem a região abdominal. Evite roupas justas ou que possam causar irritações na pele”, alerta.

Para evitar complicações é fundamental seguir as instruções sobre a utilização de cintas e outros acessórios pós-operatórios, que ajudam a garantir uma recuperação mais segura e rápida.

Seguindo essas dicas simples, é possível garantir uma recuperação saudável e segura após a abdominoplastia. “Cada paciente é único, e a recuperação pode variar de acordo com o tipo de cirurgia e o organismo de cada um. Por isso, é fundamental ter paciência e seguir todas as orientações do médico, para que o resultado final seja o melhor possível”, conclui o Dr. Gustavo Capobianco.

Sobre Gustavo Capobianco

O médico Dr. Gustavo Capobianco é formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande. Fez residência em cirurgia geral pela Santa Casa do Rio Grande e é pós-graduado em cirurgia plástica e cirurgia da mão pela Santa Casa do Rio de Janeiro. É especialista em cirurgia plástica pela SBCP e atuou com professor da pós-graduação da santa Casa do Rio de Janeiro. Atualmente é chefe do serviço de cirurgia plástica do Hospital das Cataratas em Foz do Iguaçu e é proprietário da clínica Capobianco.