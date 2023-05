Lucas Leoncine vistoria obras de melhorias no trânsito da Avenida Cillos

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) vistoriou na tarde da quarta-feira (17) as obras de melhorias de trânsito em andamento na Avenida Cillos, no cruzamento com a Rua Limeira, na região dos bairros São José e Parque Novo Mundo.

De acordo com o parlamentar, a demanda pelas obras foi levada ao Poder Executivo através da indicação nº 5146/2022, para que fossem realizadas melhorias no local com o objetivo de reduzir o número de acidentes. Os moradores relatam que muitos motoristas transitam pela Rua Limeira e executam indevidamente a travessia da avenida Cillo no sentido Parque Universitário e Terramérica, desrespeitando a sinalização.

LEIA + Contas do 1º ano de governo do prefeito Chico são aprovadas pelo TCE

Leoncine relatou que, na ocasião do protocolo, um acidente tinha ocorrido com um motociclista. “Vim até o local verificar as melhorias que estão sendo feitas, pois é um pedido da população desta região sendo atendido. Fico muito feliz em ver nosso trabalho trazendo resultados para a população”, comentou.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento