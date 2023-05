Os apaixonados por Pet em Campinas ganham esta semana o mais completo centro de medicina veterinária do país, pronto para cuidar de seus bichinhos de estimação com eficiência e carinho. A +Pet inaugura no dia 20 de maio, na cidade do interior paulista, mais uma unidade da rede, um hospital de excelência, com atendimento 24 horas e opção de consultas em todas as especialidades veterinárias. A rede oferece ainda o Plano de Saúde +Pet, um novo conceito de atendimento veterinário para cães e gatos que pode sair a custo zero para os tutores.

+Pet Campinas fica no Taquaral

Localizado na Av. Doutor Heitor Penteado, 861, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, região do Taquaral, o Hospital +Pet foi planejado para que, no mesmo lugar, o tutor encontre tudo que o seu pet precisa, sem que tenha a necessidade de se deslocar de um lugar para o outro entre consultas, exames e compra de remédios. Outra grande vantagem é que todos os serviços do centro de medicina veterinária +Pet são ofertados por meio de Plano de Saúde +Pet. Uma grande ferramenta facilitadora para tornar acessível um atendimento veterinário de excelência.

Como uma criança na família

“Na saúde animal, a pessoa, antes de adquirir o plano de saúde, quer conhecer o hospital, porque o pet na família é cuidado como uma criança”, afirma o sócio e CEO da +Pet, Antonio Cassio dos Santos. “Nossa experiência é que 90% das pessoas que vão aos nossos hospitais contratam o plano de saúde”, diz o executivo, que tem 40 anos de experiência no mercado segurador e foi presidente da empresa de resseguro IRB.

Em 800 metros quadrados de área construída em 2 pavimentos, a unidade tem 7 consultórios, 70 leitos para internações e 2 leitos de UTI, com capacidade para realizar 350 cirurgias ao mês. O mesmo prédio conta com um centro de diagnóstico por imagem equipado para realizar exames como tomografia, RX e ultrassom, além de possuir um laboratório clínico. O espaço conta ainda com farmácia, loja de acessórios e alimentação e serviço de banho e tosa.

A unidade de Campinas é o quarto empreendimento da marca +Pet no país, e terá a mesma estrutura e forma de operar do primeiro hospital que foi instalado em Goiânia, que já está em funcionamento há um ano e meio, e é considerado um dos mais modernos da América Latina.

A rede também tem unidades em Brasília (DF) e Aparecida de Goiânia (GO), que estão na lista dos 100 Top Hospitais Veterinários do Brasil, organizado pelo Anuário de Medicina Veterinária e pelo grupo Top.Co., e vai inaugurar ainda este ano hospitais em São Paulo Capital e Rio de Janeiro. Até 2025, serão 10 unidades da rede +Pet em todo país.

Plano de Saúde +Pet pode ter custo zero com cashback

Plano de Saúde Pet com rede própria

A proposta de um plano de saúde pet junto com um hospital veterinário e ligado a uma plataforma de cashback é inovadora no país. O valor da mensalidade dos planos da +Pet parte de R$ 99,90. Por meio de compras online na plataforma Cofry, que tem convênio com grandes lojas e sites de e-commerce, o consumidor gera cashbacks que podem ser usados para pagar o plano de saúde do pet. São 800 estabelecimentos disponíveis e 35 milhões de produtos.

“Essa estratégia facilita que donos de pet tenham acesso a um bom plano de saúde veterinário, com custo zero”, explica um dos sócios do empreendimento, o economista Antonio Cassio dos Santos. Além do cashback nas compras pela internet, no mesmo prédio do hospital, os tutores têm acesso a Farmácia e Petshop, com descontos que podem chegar a 15% na aquisição de produtos e serviços para quem tem o Plano de Saúde +Pet, no programa denominado Clube +Pet.

Conforme Santos, o mercado de saúde e de produtos pets são muito promissores para os próximos anos no Brasil. “Assim como eu, as pessoas estabeleceram um outro tipo de relação com seus animais de estimação durante a pandemia. Por isso resolvi investir em algo que também me desse prazer, além de rentabilidade”, fala.

Potencial do negócio em Campinas

Em Campinas, pesquisa realizada pela +Pet apontou que 64% das famílias com renda superior a R$ 8 mil possuem animais de estimação ou pretendem adotar ou comprar um nos próximos 12 meses. Esse percentual corresponde a mais de 87 mil famílias e, dessas, 96% aprovaram o conceito do Plano de Saúde +Pet.

Além disso, a grande densidade de cães e gatos no município (220 mil, segundo o último levantamento da prefeitura) e o potencial econômico da cidade, que hoje tem o quarto PIB de São Paulo e o 10º do país, foram determinantes para a escolha de Campinas para a implantação na nova unidade da +Pet.

“Estamos muito seguros com o nosso modelo de negócio porque ele é simples, atende à necessidade do consumidor, é de alta qualidade e cabe no bolso”, garante Antonio Cassio.

Especialidades e serviços oferecidos

Exames de última geração

Dentista, anestesista e intensivista, cardiologista, cirurgião, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, especialista em felinos, fisioterapeuta, gastroenterologista, hematologista, nefrologista, neurologista, nutrólogo, oftalmologista, oncologista, ortopedista, patologista e radiologista.

Internação humanizada, centro cirúrgico moderno, tomografia computadorizada, endoscopia digestiva alta, laboratório clínico, ultrassom e raio-x. Além de farmácia, acessórios e ração para pets, banho e tosa.

Carinho de toda equipe

